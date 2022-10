15 artistas y bandas españolas participarán en el ESNS neerlandés

El festival neerlandés ESNS (Eurosonic Noorderslag) ha dado a conocer las 15 artistas y bandas españolas que participarán en su edición de 2023, en la que España es el país invitado bajo el lema FOCUS ON SPAIN.

Ghouljaboy (Andalucía), Irenegarry (Madrid), Kokoshca (Navarra), Lava Fizz (Islas Baleares), Maestro Espada (Murcia), Mainline Magic Orchestra (Catalunya), Marina Herlop (Catalunya), Marta Knight (Catalunya), Merina Gris (País Vasco), Mundo Prestigio (Galicia), Queralt Lahoz (Cataluña), Shanghai Baby (Madrid), Tanxugueiras (Galicia), Yo Diablo (Valencia) y Zetak (País Vasco) son las 15 artistas y bandas seleccionadas para representar a nuestro país como invitado en esta nueva edición del ESNS.

El ESNS, que se celebrará del 18 al 21 de enero en Groninga, acogerá estos 15 showcases para exhibir en directo el talento y la diversidad estilística de nuestra escena musical emergente. Tras haberse presentado en 2022 una «delegación virtual» de 16 artistas, que debido a las restricciones por la pandemia no pudieron actuar en vivo en Groninga, el festival ha considerado que, dada la relevancia de nuestro mercado, industria y escena artística, FOCUS ON SPAIN debía celebrarse en 2023 en condiciones normales.

El ESNS (Eurosonic Noorderslag) es uno de los certámenes de la industria musical más importantes del continente. Artistas como Altin Gün, Arlo Parks, Dua Lipa, Fontaines D.C., Hinds o Wet Leg dieron ahí sus primeros pasos hacia el estrellato. THE SPANISH WAVE, la gran ola exportadora del talento nacional, iniciativa de Live Nation Madrid, volverá a estar presente para promocionar a nuestrxs artistas emergentes ante profesionales del sector venidos de todos los rincones del mundo, además coordinando junto a ESNS el proyecto FOCUS ON SPAIN -España como país invitado especial- que no solo implica la participación de un nutrido grupo de artistas de nuestro país, sino que también dará cabida a numerosas actividades de networking, paneles, talleres y conferencias con las que la industria de nuestro país se presentará como «foco» a la industria europea. Más info AQUI.