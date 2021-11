La La Love You versionan ‘Tenía tanto que darte’ con Nena Daconte

La La Love You (consulta nuestra reciente entrevista) continúan sumando hits a su colección. Tras ser galardonados con el MTV EMA a la mejor banda española o el Premio Odeón y cosechar éxitos como el de su single “La Canción del Verano” o entregar “Big Bang” junto a Delaporte, sorprender recuperando un clásico de nuestra escena.

“Tenía tanto que darte” cobra una nueva dimensión en la actualización que La La Love You y Nena Daconte han hecho juntos. Un impulso de energía, baterías glam, capas y capas de sintetizadores y la mejor complicidad entre ellos la convierten en la canción indispensable para las fiestas.

Escucha ‘Tenía tanto que darte’ de La La Love You ft. Nena Daconte

Próximos conciertos de La La Love You

La La Love You estarán el 11 de diciembre en la sala Anden 56 de Burgos, el 18 de diciembre en el Palacio de Deportes de Santander, el 3 de febrero en la sala Planta Baja de Granada, el 4 de febrero en la Sala Hangar de Córdoba, el 5 de febrero en la sala La Trinchera de Málaga, el 19 de febrero en la sala El Veintiuno de Huesca, el 4 de marzo en el Let’s Festival de L’Hospitalet (Barcelona), el 2 de abril en la sala Santana 27 de Bilbao, en julio estarán en La Madre Festival de Miranda de Ebro y en el FIB de Benicàssim, en agosto en el festival Arenal Sound de Burriana y en el festival Music in the Woods de Covaleda, y el 1 de octubre en el SUM Festival de Gran Canaria.

