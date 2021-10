Entrevistamos a La La Love You

La La Love You se ha convertido en uno de los conjuntos con mayor número de seguidores a nivel nacional. Sus canciones han conquistado prácticamente todos los premios musicales posibles, los carteles de soul out se convierten en una tónica general en cualquiera de sus conciertos. Todo esto, no fue siempre así.

Este conjunto madrileño, conformado por David, Rafa, Celia y Roberto, representa a la perfección la constancia, la perseverancia y el esfuerzo en su trabajo, la confianza en su sonido. Es necesario otorgar a los grupos underground o emergentes de herramientas para que su música pueda llegar a más personas. La calidad de nuestro panorama musical es increíble pero los grandes medios, tanto televisivos como periodísticos, rara vez apuestan por la gente joven. Algo que no solo se da en el mundo de la música sino prácticamente en todos los sectores de este país.

Hace apenas una semana, La La Love You ha presentado junto a Delaporte su nueva canción, “Big Bang”, tema que se une a los adelantos que hemos conocido durante este verano y que formaran parte de su nuevo trabajo que verá la luz a principios del 2022.

Un todo un placer poder charlar contigo Roberto. Gran parte de vuestro público os ha conocido hace apenas unos años, aun así, La La Love You se formó en el 2007. Además, vuestro nombre viene por una canción de los Pixies.

Como grupo la idea empezó a surgir en el 2007, como La La Love You fue un pelín más tarde. Al principio éramos Rafa, David y yo, y nos dedicábamos a tocar versiones de los grupos que nos gustaban. A Celia la conocimos por movernos para la noche madrileña. Ella era Dj en un bar de moda y así coincidimos. Poco después, la invitamos a formar parte de la banda.

Eso es, totalmente (risas). Nuestro nombre viene por los Pixies; la verdad es que es un conjunto que nos encanta. También es cierto que un montón de gente nos dice: ¡Si no os parecéis a los Pixies! … y es cierto, pero nos siguen encantando. Lo único que hemos hecho ha sido coger el nombre de una de sus canciones para nuestro grupo.

Otra cosa bastante llamativa son las etiquetas con la que os describen muchos medios. Desde power pop hasta pop punk, aunque mi favorita es punk juguetón.

Sí, incluso yo he oído que nos han llamado punk para niños.

La verdad es que lo de las etiquetas nos da un poco igual, siempre que te pones un calificativo sale alguien diciendo: ¡eso no es ni pop, ni punk! … bueno vale, lo que tu digas.

Sea cual sea el estilo, lo cierto es que os habéis convertido en uno de los grupos más escuchados de todo el panorama musical superando con creces el medio millón de oyentes mensuales en plataformas musicales como Spotify. Gran parte de todo esto la tiene vuestra canción más escuchada, “El fin del mundo”, y la publicidad que os dio Amaia en la entrevista que ofreció en La Resistencia.

Como grupo es verdad que llevamos muchísimo tiempo. El éxito, por así decirlo, nos ha llegado relativamente hace poco. Lo primero y sin ninguna duda hay que dar las gracias a Amaia, ella fue la que nos puso en el foco de muchísima gente.

Poco después, publicamos la canción “El Fin del Mundo”, y ahí fue cuando dimos el pelotazo. Siendo sinceros tampoco teníamos la expectativa de que tuviera el éxito que ha tenido, no sabemos si fue por las circunstancias, pero es cierto que a la gente le ha gustado mucho.

La verdad es que ha sido todo un éxito. ¿Cómo surgió este tema? ¿Os ha sorprendido la acogida que ha tenido?

No nos lo esperábamos cuando se publicó hace un año y medio. Amaia, como decíamos, nos puso en el foco y en ese momento decidimos sacar algo lo más rápido posible. Ya teníamos varios nuevos temas grabados, queríamos hacer algo un pelín diferente. Esos días nos juntamos David y yo ha componer algunas canciones y de ahí salió “El Fin del Mundo”. Recuerdo que estábamos en Chile y conocimos a un montón de gente que nos ayudaron con los arreglos y el teclado.

Cómo conjunto habéis publicado dos disco, uno en 2008 titulado “Umm … que rico”! y el otro de título homónimo en el 2013. Justamente, tras el éxito repentino, la discográfica Subterfuge Records decidió publicar una reedición del último, acompañado de nuevas canciones.

Cuando el disco salió no tuvo ningún tipo de repercusión, fue a raíz de la reedición donde la gente lo ha escuchado. La discográfica a partir del éxito de “El Fin del Mundo” decidieron hacer esa reedición, y fue ahí cuando metimos canciones extra.

Subterfuge tiene una larga trayectoria musical en nuestro país, muchos de los grupos que desde siempre nos han gustado han publicado con ellos y no podemos estar más encantados.

Lo más curioso de todo, más allá de las visitas, es que ese disco se publicó hace más de ocho años. Aun así, las letras de los versos y las melodías de las canciones están completamente actualizadas al presente que estamos viviendo.

Sí, y es un poco raro. Es un estilo de música que en el momento en que lo publicamos pensábamos que era lo actual.

Lo normal es que ese disco estuviera un poco anticuado. Ha ocurrido todo lo contrario, ocho años después lo escuchas y suena fresco. Es bastante curioso que el público lo vea como algo totalmente nuevo, y más sorprende que haya coincidido con la vuelta de ese sonido y estilo.

Fíjate, yo creo que en su momento no tuvo mucho éxito porque ese sonido no sonaba actual. En estos últimos años se ha producido una vuelta de tuerca que nos ha venido muy bien. Seguimos haciendo lo mismo porque no sabemos hacer otra cosa, pero estamos muy contentos de que a la gente le este gustando.

En este año, habéis publicado dos nuevas canciones. Por un lado “El día de Huki Huki” y por otro, “La canción del verano”. Dos temas bastante frescos y veraniegos. ¿Estos trabajos van a formar parte de un nuevo disco?

Las dos ultimas canciones tienen bastante relación con el verano, con la playa … supongo que teníamos muchas ganas de disfrutar de la libertad que ofrece esta estación.

Sí, este trabajo va a formar parte de un nuevo álbum. Ahora sacaremos algún single más, esa es la idea; ir sacando sencillos y posteriormente agruparlos en un disco que previsiblemente verá la luz muy a principios del 2022.

Vuestro crecimiento exponencial estuvo marcado por la pandemia. ¿Cómo vivisteis la cuarentena?

Para nosotros ha sido una cuarentena bastante extraña. Por un lado, por lo que ha supuesto a todo el mundo, pero, por otro lado, a nosotros coincidía además con el éxito de La La Love You. Estábamos en casa y de repente había muchísima gente que nos conocía o que estaba empezando a escucharnos. Ha sido un poco diferente a lo que le ha tocado vivir al resto de grupos. Estar encerrados no le gustaba a nadie, pero nosotros teníamos, al menos, otras alegrías.

Un espacio de tiempo que os ha tenido que venir muy bien para poder repensar y asimilar todo ese crecimiento. En este último año habéis sido: Disco de Platino, Disco de Oro, habéis conseguido el premio MTV, el Premio Odeón…

Todos estos premios son increíbles. Otros años se han hecho diferentes galas o entregas donde salen los artistas al escenario para recogerlo … a nosotros nos lo han entregado en casa. Esa es una espinita que tenemos ahí. ¡No nos han invitado prácticamente a ninguna gala! ( risas).

Los peores momentos de esta pesadilla ya se están difuminando, estamos volviendo a una especie de “normalidad”. ¿Cómo habéis vivido el regreso a los escenarios?

Muy bien, la gente está respondiendo super bien. Todavía los conciertos no son como antes de la pandemia, todavía la gente tiene que estar sentada con mascarilla y sin poder bailar, aun así, hay muchas ganas. El público tiene ganas de ir a conciertos y eventos, y eso nos llena muchísimo.

El sector musical es un mundo bastante complicado. La falta de oportunidades para las bandas emergentes es una tónica que se lleva dando muchos años en nuestro país. Vosotros que habéis pasado por las dos caras de la moneda, ¿cuáles veis como principales problemas?

Nosotros hemos pasado por muchas fases. Hemos ido a tocar a diferentes sitios y han venido a escucharnos dos personas, hemos pasado por ahí. En mi opinión, tienes que disfrutar con lo que haces, es cierto que hay muchas dificultades sobre todo cuando sacas algo que crees que es bueno y no consigues llegar a la gente.

Nosotros en nuestra trayectoria hemos tenido la música como un hobby, aun así, era una parte super importante de nuestra vida y hemos tenido que realizar muchos sacrificios.

Ha sido todo un placer hablar contigo Roberto. Para terminar, ¿qué significa para ti la música?

Ahora mismo es prácticamente todo, aunque siempre lo ha sido. Mi mayor hobby siempre ha sido tocar y escuchar música, y ahora, cuando empiezas a dedicarte a ello de forma profesional es cuando se convierte en un todo. La música es lo que me motiva para levantarme todos los días, suena un poquito cursi, pero es así.