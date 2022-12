Como cada miércoles, aquí estamos fieles a nuestra cita con la PlayList Emergente de la Semana. Una sección semanal en la que os presentamos siete canciones escogidas a partir de las muchísimas propuestas que llegan cada día a nuestra redacción, siempre eligiendo aquellas remitidas por nuevas bandas y artistas emergentes, o al menos que buscan una mayor difusión para su música. Hoy para nuestra PlayList Emergente hemos elegido siete canciones de Antiplancton, Elys Cöttet, Project Claudia, Mr. Cobol, Off the Wolf, Islas y Habitantes.

Antiplancton – Lenguas muertas

Antiplancton es una banda de rock con electrónica formada por Carlos Castillo (voz, guitarra, sintetizadores, programaciones), Fabián Yanes (guitarras, sintetizadores, programaciones), Nolo Hernández (bajo) y Sergio Díaz (batería, bases). Pronto publicarán su primer disco, Otros Cuerpos, producido por Raúl Pérez (La Mina) y mezclado por Manu Cabezalí. Como adelanto, hace unas semanas lanzaron como sencillo la canción «Lenguas muertas».

Elys Cöttet – Maybe tomorrow

Elys Cöttet es una artista argentina afincada en España. Tras haber desarrollado diferentes actividades relacionadas con la música, formó su propio proyecto debutando con el EP Plasticidad de una Mente Llena de Flores. En 2023 tiene previsto publicar un LP titulado Sapiencentrismo. Hace unos días vio la luz el primer sencillo de adelanto, esta canción titulada «Maybe tomorrow». Una combinación de canción protesta y balada oscura.

Project Claudia – Pink-purple sky

Project Claudia es un grupo zamorano del que ya te hablamos en nuestra sección 7 Minutos al Día hace un par de años. En 2022 han empezado a grabar su nuevo disco, Chronicle Of The Universal Cycles, que se encuentra en proyecto de buscar financiación para su publicación. Hace unas semanas publicaron el primer sencillo de adelanto, una canción bailable con toques electrónicos titulada «Pink-purple sky».

Mr. Cobol – Hiperrealidad

Mr. Cobol es un grupo madrileño formado en 2017 y que hace unos años ya pasó por nuestra PlayList Emergente con uno de sus primeros sencillos. Pronto publicarán su segundo EP, Misión Cumplida. Un disco del que en septiembre nos adelantaron un sencillo titulado «Espectacular» al que hace unos días le ha seguido un segundo anticipo: «Hiperrealidad». El vídeo que la acompaña muestra precisamente una especie de realidad psicodélica y alternativa.

Off the Wolf – The light

Off the Wolf es un grupo de Barcelona formado por Òscar Figueras (guitarra y voz), David Farrés (bajo) y Edu Carrasco (batería). Su música muestra claras referencias al rock alternativo de los 90. En los próximos meses tienen previsto publicar un disco con Flor y Nata Records del que hasta ahora han visto la luz tres sencillos de adelanto: «Spark», «No sóc jo» y este «The light» que hoy incluimos en nuestra PlayList Emergente de la Semana.

Islas – Un cuarto de hotel

Islas es un grupo de shoegaze y dream pop que llegan desde México. Tras publicar diversos sencillos en los últimos años, en breve lanzarán su primer álbum: Extranjero. Como segundo sencillo de adelanto, hace unas semanas lanzaron la canción «Un Cuarto de Hotel». Se trata de un tema que habla de los difíciles tiempos vividos durante la pandemia y de la soledad forzada que nos impuso.

Habitantes – Aldea

Habitantes es otro grupo de México del que ya te hablamos hace tiempo en nuestra sección 7 Minutos al Día. En 2020 empezaron a preparar su primer disco de larga duración, proyecto que tuvo que aparcarse durante la pandemia. Ahora está a punto de ver la luz, y de momento han adelantado un par de sencillos. El último, hace apenas unos días, es este «Aldea» con el que cerramos por hoy nuestra PlayList Emergente. ¡Hasta la próxima!