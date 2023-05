Como todos los miércoles, aquí estamos fieles a nuestra cita con la PlayList Emergente de la Semana. Una sección semanal en la que os presentamos siete canciones escogidas a partir de las muchísimas propuestas que llegan cada día a nuestra redacción, siempre eligiendo aquellas remitidas por nuevas bandas y artistas emergentes, o al menos que buscan una mayor difusión para su música. Hoy en nuestra PlayList Emergente os recomendamos siete canciones de Teletexto, Simonsen, Bernal, Kike Marcos, The Jackets, 10kr y acabamos estrenando el nuevo vídeo de Desert Vipers.

Teletexto – Consentía

Teletexto es un joven cuarteto valenciano que hace pop-rock con sintetizadores. Su último sencillo es una versión rock de la canción del cantante trap Dellafuente, «Consentía», publicada en 2016. La banda valenciana lleva la canción a su terreno pop-rock, pero manteniendo el Autotune. «Consentía» habla de los problemas que surgen al poner el amor a otra persona por delante del amor propio.

Simonsen – Ven conmigo

Simonsen es un grupo formado en 2020 por Uri, Tone, David, Albert y Óscar, todos ellos con experiencia en otras formaciones. La banda barcelonesa se encuentra presentando las canciones que formarán parte de su primer disco. Entre ellas está «Ven conmigo», sencillo que publicaron hace unos días. Una canción que combina el indie rock con el pop británico más clásico.

Bernal – Alivio intermitente

Bernal es un grupo valenciano formado por Carlos Martínez-Bernal (guitarra), Eduardo Nogués (bajo), Mikele Morra (batería) y Álvaro Martínez (guitarra y voz). Hace poco más de un año publicaron su primer disco, ¿Qué tal todo allí fuera? Ahora se encuentran preparando un nuevo álbum del que hace un par de semanas adelantaron la canción «Alivio intermitente», tema que representa todas esas pequeñas derrotas que nos hacen más fuertes.

Kike Marcos – Voy a olvidarte

Kike Marcos es un cantante, compositor, productor audiovisual y periodista de Madrid. Hasta el momento ha publicado dos EPs (Botellas Rotas y Norte) y un álbum (Haremos del Mundo una Fiesta). En su último trabajo han colaborado gente como Mr.Kilombo, Diego Ojeda, Gema Hernández o Fran Fernández. Su sencillo más reciente es «Voy a olvidarte» y salió a principios de mayo.

The Jackets – Life’s not like the movies

The Jackets es un trío de garage punk con toques de psicodelia que llega desde Suiza. Su último sencillo, «Life’s not like the movies» salió hace apenas unos días, publicado por el sello portugués Chaputa! Records. Una canción que, junto al resto del repertorio de los suizos, podremos escuchar el 30 de junio en el Espina Fest que se celebra en León.

Life’s Not Like The Movies 7″ by The Jackets

10 kr – Not the game

10 kr es un artista gallego de música dance residente en Copenhague, Dinamarca, que ya pasó por nuestra PlayList Emergente hace unos meses con su primer sencillo, «Consent». Hoy vuelve a nuestra lista de los miércoles con su segundo sencillo, «Not the game». Una canción que habla sobre el rencor y lo problemático que es canalizar el dolor hacia la venganza.

Desert Vipers – Melted lights

Desert Vipers es una banda valenciana de southern-rock con influencias de psicodelia y blues-rock. Sus integrantes son Quique Font (guitarra ele?ctrica), Ferran Castillo (bateri?a y percusio?n), Francesco Devicienti (bajo) y Ana Garci?a (voz). Debutaron en directo el pasado otoño, y en 2023 han empezado a componer y grabar las primeras canciones propias. Su primer disco, Too Many Assholes, verá la luz en septiembre. Como primer adelanto, mañana 1 de junio publicarán su primer sencillo, «Melted lights». Una canción que hoy, un día antes de su lanzamiento oficial, estrenamos hoy en Muzikalia como cierre de la PlayList Emergente de esta semana.