Como cada miércoles, después de un par de semanas de vacaciones, vuelve a ser el momento de compartir con todos nuestros lectores la PlayList Emergente de la Semana. Una lista semanal de canciones que confeccionamos a partir de las muchísimas propuestas que llegan cada día a nuestra redacción, siempre escogiendo aquellas remitidas por nuevas bandas y artistas emergentes, o al menos que buscan una mayor difusión para su música. Hoy nuestra PlayList Emergente incluye canciones de Marlena, Amigo Buster, Mothertown, Paula Mattheus, Breaking The Reality, Rodríguez Rodríguez y Taranto Mutante.

Marlena – Gitana

El dúo Marlena publicó hace unas semanas un nuevo single, “Gitana”, tras el éxito rotundo cosechado con su anterior lanzamiento “Me sabe mal”. “Gitana” es una canción sobre amor no correspondido que navega entre estilos, entre la frescura del pop y la sensualidad y el aire racial del flamenco. El tema ha sido producido de nuevo por Allnightproducer (Belén Aguilera, NIA, Funambulista, …), mientras que la guitarra que hace el dibujo flamenco es obra del músico, compositor y arreglista Ricki Rivera (Vanesa Martin, Pablo Alborán, Álvaro Soler …) El vídeo, rodado en plano-secuencia en el mítico tablao El Corral de la Morería, es obra de Omglobal y está protagonizado por la actriz y bailarina Ana Caldas.

Amigo Buster – Baila morena

Amigo Buster es una banda madrileña de rock, formada en 2015, de la que ya te hablamos hace un par de años en nuestra sección 7 Minutos al Día. Este 2021 regresan con un nuevo EP titulado ¡Necesito Algo Más Fuerte!, un puñado de canciones que nos están desgranando poco a poco a lo largo de los últimos meses. En julio nos mostraron este “Baila morena”, un tema producido (como el resto) por Candy Caramelo y que es algo más bailable que las otras canciones que hemos ido conociendo. De todos modos, el particular aroma a rock canalla habitual en la banda sigue bien presente.

Mothertown – You are much better

Mothertown es una banda de música grunge/rock fundada en Barcelona en 2017 por la cantante catalana Laura Toran y el guitarrista italiano Marco Simone. Actualmente el grupo reside en Cantabria. El sonido de Mothertown está fuertemente influenciado por la escena de Seattle (Alice in Chains, Soundgarden y Pearl Jam). El pasado mes de febrero publicaron su primer álbum, un EP titulado A Different Light. Hace unas semanas lanzaron un nuevo sencillo, “You are much better”, con el que nos adelantan el que será su próximo disco.

Paula Mattheus – Chica formal

Paula Mattheus es una joven cantante, compositora y guitarrista que viene pisando fuerte, con más de 250 mil reproducciones de su single “Te lo dije de verdad”. El pasado mes de julio lanzó un nuevo sencillo, “Chica formal”, una canción potente y pegadiza producida por Ismael Guijarro y Juan Guevara. Este nuevo tema de Paula llega acompañado por un vídeo producido por Be Part Producciones y es el segundo adelanto de su primer EP, que se publicará este otoño.

Breaking the Reality – I think too much

Breaking The Reality es una banda de rock alternativo procedente de Barcelona. La componen Jay (voz), Danny (guitarra), Coche (bajo) e Iñaki (batería). Compositores y productores de sus propias canciones, hace unas semanas publicaron su último sencillo, “I think too much”. Una canción en la que combinan sonidos analógicos y sintetizadores para dar un toque actual a su propuesta rock. En esta ocasión han contado con Mastering Mansion para la masterización. El vídeo con el que presentan “I think too much” fue grabado en la montaña de Collserola y en el auditorio de Hangar05.

Rodríguez Rodríguez – Vicios baratos

Rodriguez Rodriguez es el proyecto personal del multi-instrumentista, compositor y productor Albert-Vicente Muñoz Rodríguez. Albert escribe y graba todas sus canciones en casa, con una 8-pistas de cassette, bebiendo de la tradición lo-fi de gente como Ariel Pink o Alex G. En ellas combina todo tipo de géneros e influencias, desde la bossa nova hasta el shoegaze. Desde 2017 ha grabado varios EPs y sencillos, encontrándose actualmente preparando su primer álbum, Post Mortem. Como cuarto adelanto ha publicado “Vicios baratos”, un detallado relato de sus vicios personales acompañado de guitarras distorsionadas y ritmos hipnóticos. El vídeo es obra de Marc Sánchez. La canción ha sido grabada en Latido Indio Studios, masterizada en Analog Drive-In y editada por Malapata Records.

Taranto Mutante – Nana

Taranto Mutante es una banda gaditana formada por tres amigos: Patricia Caballero (voz y palmas), Alejandro Chacón (bajo) y Alberto Oliva (producción y percusión). En su música combinan folclore tradicional con psicodelia, dando como resultado un sonido muy personal. Recientemente han publicado su primer disco, un EP homónimo que puedes escuchar en su página de Bandcamp. Con Taranto Mutante y su canción “Nana” damos hoy por concluida nuestra PlayList Emergente de la Semana. ¡Hasta la próxima!