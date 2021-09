Como cada miércoles, llega el momento de compartir con todos nuestros lectores la PlayList Emergente de la Semana. Una lista semanal de canciones que confeccionamos a partir de las muchísimas propuestas que llegan cada día a nuestra redacción, siempre escogiendo aquellas remitidas por nuevas bandas y artistas emergentes, o al menos que buscan una mayor difusión para su música. Hoy nuestra primera PlayList Emergente de septiembre incluye canciones de Viaje a Sidney, To The Helpless, Todos los Martes, Manel Espinosa, Muyaio, Radio Palmer y Pinpilinpussies.

Viaje a Sidney – Ley de sombras

Tras publicar “Piezas de Montar” y el remix de Eme DJ y David Van Bylen de “Presagios”, a finales de agosto Viaje a Sidney lanzaron un nuevo sencillo titulado “Ley de sombras”. Otra canción más que formará parte del primer LP del cuarteto madrileño, que se publicará a principios de 2022. “Ley de sombras” rompe con el estilo pop bailable de sus singles anteriores y se adentra de lleno en el folk-rock americano.

To The Helpless – As the world lies dying

To The Helpless es una banda de punk rock de Madrid de reciente creación que ya ha aparecido a lo largo de este año en nuestra PlayList Emergente. Como te hemos venido contando, en breve publicarán un nuevo disco, A Futile Guide To Modern Living, inspirado en el libro recopilatorio de Oscar Wilde, Guide to Modern Living. Desde hace un tiempo vienen presentando una canción al mes, y hoy le toca a esta “As the world lies dying” que combinan con el “I believe in miracles” de los Ramones.

Todos los Martes – Caminos de cristal

Todos los Martes es una banda argentina, de Avellaneda, formada en 2019. Ese mismo año publicaron su primer disco, Gente en Transición. Ahora se encuentran avanzando los temas que formarán parte de su segundo álbum, Av. del Sol, que estará dividido en cuatro partes. La primera salió hace unos meses y en ella se incluye “Caminos de cristal”, una canción con influencias de Fito Páez que retrata una crisis existencial y que viene acompañada de un vídeo realizado por Arena Collective.

Manel Espinosa – ¿Qué harías tú si fueras yo?

Manel Espinosa es un artista alicantino que, tras pasar casi dos años en Dublín interrumpidos por la pandemia, ha regresado a España para dedicarse plenamente a su proyecto musical. El pasado mes de agosto publicó su primer disco, un EP titulado Historias Bonitas. Al mismo tiempo lanzó como sencillo el tema “¿Qué harías tú si fueras yo?”, ilustrado con un vídeo que muestra dos realidades alternativas y el dilema de la protagonista en torno a un cambio de realidad para cambiar de vida. Colaboran en el videoclip Moisés Gil y Yaiza Galvañ.

Muyaio – Procrastinación is the enemy

Muyaio es un músico canario conocido por su banda Supertrópica que este año se estrena en solitario con su primer disco. El segundo single del mismo es “Procrastinación is the enemy”, un tema con hechuras de reggae en el que colabora el afamado músico canario Dactah Chando, uno de los cantantes de reggae más populares en habla hispana. El álbum de debut de Muyaio, 7 pecados tropicales, en el que su autor aborda la tensión entre lo tecnológico y un estilo de vida natural, se publicará el 15 de octubre.

Radio Palmer – Granada (ft. La Santoro)

Radio Palmer es una banda granadina formada por Darío, Jaime, Néstor, Arregui y Migue. Tras publicar un par de sencillos y un EP en los últimos tres años, pronto lanzarán su primer disco en formato largo. Como anticipo, este verano lanzaron otro sencillo, “Granada”, que cuenta con coros de La Santoro. Un tema grabado y producido por Carlos Díaz (Los Planetas, Niños Mutantes, Eskorzo…) en el Cortijo de Santa María que se caracteriza por sus riffs de guitarra y su ritmo frenético que invita a bailar.

Pinpilinpussies – John Berger

Pinpilinpussies es un dúo formado por Ane y Raquel. Tras publicar un primer EP a principios de 2019, ese mismo año ficharon por el sello Aloud Music. En 2020 lanzaron un disco en formato largo, Fuerza 3, y en breve publicarán un nuevo álbum que grabaron el pasado mes de abril con Raúl Pérez. Un disco que presentarán en breve en el Festival Brillante que se celebra a finales de septiembre. También tendrán ocasión de hacerlo en el Primavera Sound 2022. De momento escuchamos su reciente sencillo “John Berger”, un pegadizo himno pop con el que cerramos por hoy nuestra PlayList Emergente de la Semana. ¡Hasta la próxima!