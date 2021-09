Radiohead reeditan Kid A + Amnesiac junto a un disco de material inédito

El 20 aniversario de Kid A y Amnesiac viene con sorpresa. Había tiempo rumoreándose que Radiohead haría algo especial con dos interesantes discos que marcaron un punto y aparte en su carrera. Por un lado, marcaron una ruptura con una obra tan influyente como Ok Computer (1997) y por otro, fueron el comienzo de la etapa experimental del grupo.

Ahora llega una nueva edición, tal y cómo la banda ha confirmado a través de sus redes sociales:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Radiohead (@radiohead)

Humildemente os presentamos KID A MNESIA.

Es la mayoría de edad para Kid A & Amnesiac y se une a un nuevo álbum, Kid Amnesiae, un palacio de la memoria de sesiones medio recordadas, medio olvidadas y material inédito.

Los tres salen juntos el 5 de noviembre.

En 2017 vio la luz la reedición de Ok Computer OKNOTOK en tres formatos diferentes. Como novedades destacan sus tres canciones inéditas, “Lift”, “I Promise” y “Man of War”, que acompañarán a las ocho caras B de la época de sobra conocidas. Ahora volveremos a disfrutar de Kid A (2000) y Amnesiac (2001) en ediciones remasterizadas, acompañados de un álbum con material inédito Kid Amnesiae.

Como anticipo del álbum podemos escuchar una de esas piezas que han permanecido ocultas durante dos décadas, tel tema “If You Say The World”.

Estas son las canciones de ‘Kid Amnesiae’ de Radiohead

Like Spinning Plates (‘Why Us?’ Version)

Untitled V1

Fog (Again Again Version)

If You Say The World

Follow Me Around

Pulk/Pull (True Love Waits Version)

Untitled V2

The Morning Bell (In The Dark Version)

Pyramid Strings

Alt. Fast Track

Untitled V3

How To Disappear Into Strings

Escucha ‘If You Say The World’ de Radiohead