Como cada miércoles, es hora de compartir con todos nuestros lectores la PlayList Emergente de la Semana. Una lista semanal de canciones que confeccionamos a partir de las muchísimas propuestas que llegan cada día a nuestra redacción, siempre escogiendo aquellas remitidas por nuevas bandas y artistas emergentes, o al menos que buscan una mayor difusión para su música. Hoy nuestra PlayList Emergente incluye canciones de Miranda, Musgö, To The Helpless, Anorexia Isan, Leonora Post Punk, Christian Mira y Carmelita.

Miranda – Gigantes

Miranda es uno de los artistas emergentes más prometedores dentro del género urbano. Hace pocos días publicó su primer álbum, Gigantes, un disco en el que cuenta con las colaboraciones vocales de Nadal015, Fyahbwoy, Ureña y con la producción de Acción Sanchez y Lupita’s Friends. Unos días antes lanzó el sencillo que le da título al disco, “Gigantes”, una canción madura y personal que llegaba acompañada de un vídeo obra de Joaquín Luna.

Musgö – Storm is coming

Musgö es el nombre artístico de Mar Gabarre, arpista, cantante y artista multidisciplinar gaditano-barcelonesa conocida por su innovador proyecto con arpa eléctrica. Licenciada en Bellas Artes, estrenó su primer espectáculo en 2016 y en 2017 pasó por el programa Got Talent España, donde resultó finalista. A finales de 2019 lanzó su álbum debut, Open the Gate, grabado en Londres en The Friary Studios con la producción de Freemonk Music. En octubre publicará un nuevo disco, Body Trip, del que de momento nos adelanta este tema titulado “Storm is coming”, una historia de liberación del amor tóxico.

To The Helpless – Messed in the head

To The Helpless es una banda de punk rock de Madrid. Aunque se trata de una banda de formación reciente, está compuesta por gente con experiencia en otros proyectos. En 2021 publicarán el disco A Futile Guide To Modern Living, inspirado en el libro de Oscar Wilde “Guide to Modern Living”, un álbum que nos presentan publicando una canción al mes hasta noviembre. En mayo desvelaron esta “Messed in the head” que habla de la salud mental en estos tiempos modernos.

Anorexia Isan – 186

Anorexia Isan es una banda de punk rock y rock alternativo venezolana formada por John “Johnny Parrot Joe” Bustamante, Ricardo Aumaitre, Marcial Robaina y Jean Luis Rojas. De ellos te hemos hablado ya en anteriores ediciones de nuestra PlayList Emergente. Hace unas semanas publicaron un nuevo sencillo titulado “186”, tema incluido en su nuevo trabajo Recybelia. El vídeo de “186”, obra del director canadiense Kyle Godfrey, refleja las consecuencias del bullying en los adolescentes.

Leonora Post Punk – Torpe

Leonora Post Punk es en la actualidad el proyecto personal (tras haber arrancado su trayectoria como dúo) del mejicano Frano Verdugo. Tras lanzar varios sencillos a lo largo de 2020, publicó el pasado otoño su primer álbum, un EP titulado Eternos del cual ya te hablamos en nuestra sección 7 Minutos al Día. Hace unas semanas lanzaron un nuevo sencillo, “Torpe”, adelanto de un segundo trabajo que debería ver la luz en breve.

Christian Mira – Con los Ángeles

Christian Mira es un artista innovador y vanguardista que entiende la música como un concepto global que incluye música, imagen, actitud y expresión. Su pop alternativo mezcla sonidos experimentales con flamenco, electrónica o R&B contemporáneo. Su primer sencillo es “Con los Ángeles”, una canción producida en Londres, donde Christian reside por temporadas. Un tema con el que nos adelanta EP conceptual que trata sobre el ciclo de emociones que envuelven nuestras relaciones y que verá la luz en los próximos meses. El vídeo cuenta con la presencia de Milena Smit, actriz recientemente nominada a los Premios Goya.

Carmelita – This guy (thinks he’s a cowboy)

Carmelita es una banda de loser-core y power pop afincada en Madrid. Su música está inspirada por bandas alternativas de la escena internacional como Japandroids, Soccer Mommy o Car Seat Headrest. Su trayectoria arranca en 2016 como un proyecto del vocalista estadounidense Patrick Kilbride y el guitarrista de ascendencia cubana Alex García, a quienes posteriormente se unen Ricardo Costa (batería), Bruno Motta (bajo) y Paula Martín (teclados). Carmelita han sido finalistas del concurso de bandas de EDP y de Capitán Demo de Radio 3, pasando al estudio para regrabar la demo con Brian Hunt. Ahora lanzan su primer EP, un disco llamado también Carmelita del que destacamos este pegadizo tema titulado “This guy (thinks he’s a cowboy)” con el que concluimos por hoy nuestra PlayList Emergente. ¡Hasta la próxima!