Como cada miércoles, llega el momento de compartir con todos nuestros lectores la PlayList Emergente de la Semana. Una lista semanal de canciones que confeccionamos a partir de las muchísimas propuestas que llegan cada día a nuestra redacción, siempre escogiendo aquellas remitidas por nuevas bandas y artistas emergentes, o al menos que buscan una mayor difusión para su música. Hoy nuestra primera PlayList Emergente de septiembre incluye canciones de Almeeva, Från, Hermana Furia, Cristina Len, Dino Brandao, Tigre y Diamante y Noble Savage.

Almeeva – To all my friends

Almeeva es una banda sueca que esta semana ha publicado un sencillo titulado “To all my friends”. Una canción esperanzadora con un vídeo que rinde homenaje a esos deseados reencuentros entre amigos que han tenido que esperar bastantes meses. “To all my friend” es también el título del próximo nuevo EP de Almeeva, que saldrá el 29 de octubre con el sello Baciami Disques.

från – ruido

“Ruido” es el single debut de från, primero de su EP Los Chicos Duermen en la Fiesta. La canción, producida por Mané López (Buenatarde, Hazte Lapón…) es un tema frío, violento y pop inspirado por el rock industrial de finales de los años 90. También es una canción puramente pop y bailable inundada de sintetizadores y efectos sonoros. El tema llega acompañado por un vídeo, realizado por Belice Visuals, que es una oda al narcisismo y a la lujuria, con luces blancas y rojas iluminando cuerpos de chicos y chicas mientras från canta entre ellos.

Hermana Furia – Matar a alguien

Hermana Furia publicó hace unas semanas un nuevo sencillo, “Matar a alguien”, nuevo adelanto de su LP Todo Mal (Entrebotones, 2021). Un tema que, a pesar de su ácido humor y pegadiza melodía, toca un tema de triste actualidad: la desigualdad y el acoso a las mujeres. La canción viene acompañada de un no menos furioso vídeo, grabado en plano secuencia en las instalaciones de Pokkido en Getafe, dirigido por Edu Molina.

Cristina Len – Olvídate

La artista catalana Cristina Len publicó hace unas semanas un nuevo sencillo, “Olvídate”, el tercer adelanto de su segundo trabajo, Alma Charra. Un tema de neo-soul glamuroso combinado con música urbana y folk castellano que simboliza el momento en el que la protagonista huye de la vida rural para ir a la ciudad, con todo lo que deja atrás y lo que se encuentra en su nuevo entorno.

Dino Brandão – Decoration

Dino Brandão es un músico suizo de origen angoleño que descubrió la música tras sufrir varias lesiones que lo apartaron del skateboard profesional. Hace unos días publicó su segundo sencillo, “Decoration”. Se trata del segundo adelanto de su EP de debut Bouncy Castle, que saldrá a la venta el 12 de noviembre en Two Gentlemen. Una canción grabada y producida por el propio artista que se construye en torno a un agudo riff de bajo y un estribillo contagioso.

Tigre y Diamante – Amor y trigo

A lo largo de los últimos meses os hemos ido avanzando algunos de los temas que formarán parte del nuevo álbum de Tigre y Diamante, un disco titulado Qué Asco Más Rico que verá la luz en noviembre. Hoy en nuestra PlayList Emergente os presentamos otro nuevo sencillo, “Amor y trigo”, una oda cervecera de letra críptica, envuelta por una de las melodías más tenebrosas del disco, que además es uno de los guiños más descarados a las querencias sixties del grupo gijonés. Tigre y Diamante actuarán este sábado 23 de octubre en la sala madrileña Moby Dick.

Noble Savage – Bleak lies

“Bleak Lies” es el nuevo y cuarto sencillo de Noble Savage, la cual surge de un momento de furor de este misterioso personaje creado por el cineasta mexicano, músico y artista Hari Sama. Una canción con un sonido oscuro, influenciado por el universo inglés de finales de los 70s (pre gótico), y llevado a un coro high energy que juega con el sonido de Manchester de principios de los 90 y en un descuido hasta de Motown. Una canción que poetiza sobre las decisiones que tomamos los seres humanos fundamentados en estas mentiras.