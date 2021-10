Kings Of Convenience (Teatro Lope de Vega) Madrid 18/10/21

Kings Of Convenience volvían a visitarnos para presentar las canciones del esperado Peace Or Love (2021). Llevábamos mucho tiempo ansiando ese nuevo material, y a pesar de que habíamos podido disfrutar de su directo en gira y festivales hace cosa de un lustro, la espera de 12 años tras Declaration Of Dependance (2009) se nos estaba haciendo un poco larga.

Y es que se nos ocurren pocos artistas como Erlend Øye y Eirik Glambek Bøe, capaces de crear esa magia en sus discos y sobre el escenario, esa personal manera de entrelazar los acordes de sus guitarras acústicas y doblar sus voces en la mejor tradición de Simon & Garfunkel. En su regreso a Madrid, alternaron sus canciones con constantes guiños y bromas a la audiencia y durante poco más de una hora, volvieron a imbuirnos en ese soft folk de melodías adhesivas y letras evocadoras construido sobre esa sólida química que les hace únicos.

Fue escuchar los primeros rasgueos de “Comb My Hair” y enmudecer a las más de 1.000 almas que nos congregábamos en el Teatro Lope de Vega. En pocos segundos nos sumergimos en esa calidez que envuelve a su música y se creó el perfecto clima no solo para ir repasando su nuevo álbum, del que sonaron “Rocky Trail”, “Fever”, “Angel”, “Rumours” o esa “Love Is A Lonely Thing” con la que recordaron a su amiga Feist, sino para alternarlas con algunos hitos de su carrera como “Ms Cold”, “Homesick”, “Cayman Islands”, “Boat Behind” y esa “Misread” con la que cerraron una de esas noches que te mantienen con la sonrisa de satisfacción permanente.

Foto Kings Of Convenience: Blanca Orcasitas