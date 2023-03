Estrenamos el nuevo sencillo de Valiente Bosque

Valiente Bosque es una banda castellonense formada por Nando Gómez, Pol Martínez, José Clausell, Nacho Ribes y Toni Lonjedo. Aunque sus orígenes se remontan a hace más de una década, no fue hasta 2019 cuando el proyecto tomó su nombre actual. Ese mismo año publicaron su primer disco, Hidrógeno y Helio. En 2020 Valiente Bosque se consolidó con su formación actual.

Tras el obligado parón por la pandemia, el grupo publicó varios sencillos y empezó a labrarse una importante reputación por sus directos. En estos años su estilo ha ido evolucionando hacia un pop cada vez más pegadizo y efervescente. Entre los sencillos que han publicado hasta ahora están «El Hit», «Modo Dios», o «Tú te lo pierdes», canciones todas ellas que presumiblemente formarán parte de su nuevo EP cuya salida está prevista para después del verano.

En los próximos días Valiente Cobarde lanzarán un nuevo sencillo, «La tormenta». Una canción atmosférica que combina el indie pop más épico con toques new wave y un sonido expansivo que puede hacer recordar a bandas como The Cure o La Habitación Roja. El tema habla sobre el proceso de duelo tras una ruptura y cómo los recuerdos inundan nuestros pensamientos como si de una tormenta se tratara. «La tormenta» cuenta con la producción de Raúl De Lara, conocido por su trabajo con grupos como Izal, Second o Varry Brava.

Hoy, antes de su lanzamiento oficial, estrenamos en Muzikalia el nuevo sencillo de Valiente Bosque, «La tormenta».

En las próximas semanas Valiente Bosque estarán actuando en la Sala El Sol de Madrid (15 de abril), en La Vall d’Uixó (17 de abril) y en Castellón (La Bohemia, 22 de abril).

