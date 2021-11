La selección de noviembre de acqustic para 7 Minutos al Día

Tal como venimos haciendo desde hace varios meses, hoy os presentamos nuestra sección mensual dentro de 7 Minutos al Día en la que contamos con la colaboración del sello y agencia acqustic, que trabaja con miles de artistas y grupos emergentes. De nuevo compartimos con vosotros una selección de canciones realizada por el sello entre los muchos lanzamientos que publica cada mes. Para amenizar con música este último viernes de noviembre, la elección de acqustic para 7 Minutos al Día incluye a Truzman, A Permanent Shadow, Arenque, Valdo y Esteban 95.

TRUZMAN

Truzman es un proyecto artístico de Tropical Folk con influencias del Caribe. El suyo es un sonido fresco y divertido que coquetea con la reflexión. Son canciones cargadas de buena vibra pero buscando que tengan un significado más profundo que la mera melodía. Samuel Truzman, líder del proyecto, es un artista y compositor venezolano radicado en Barcelona, con una trayectoria musical de más de 18 años. Actualmente se encuentra trabajando en el álbum que publicará en 2022, un disco de fusión que incluirá desde funk hasta salsa. Truzman ha estrenado su sencillo “El alma y el cuerpo”, canción que habla de la magia de la vida, de la parte “espiritual” o invisible de las cosas, de cómo las ideas, la energía y las emociones pueden ser más reales que el mundo físico. El mensaje que quiere transmitir es el del deseo por reinventarse en estos conceptos, el poder mirar lo que hay dentro de las cosas y no quedarse en la superficie, el poder estar presente mientras “El Alma y El Cuerpo” se besan para hacer el amor.

A PERMANENT SHADOW

A Permanent Shadow es una banda, aunque su único miembro fijo es CP Fletcher, quien para la grabación de su música se rodea de un elenco rotativo de músicos y productores. Las diez canciones del álbum debut Songs of Loss (2019) nos llevaron en un viaje musical a través de la vida de su creador. El disco retrata la vida de personalidades que han inspirado al autor, algunas muy cercanas, otras familiares, otras ficticias. La música de A Permanent Shadow es una mezcla interesante y personal. Las canciones respiran la influencia de cantantes como David Bowie, Iggy Pop o Lou Reed, así como de artistas más recientes como Editors o John Grant. El estilo abarca Post Punk, Funk Punk y Synth Pop. El segundo álbum de A Permanent Shadow está programado para su lanzamiento en marzo de 2022, aunque ya podemos ir disfrutando de algún adelanto. Como, por ejemplo, este “Beautiful people” que será uno de los temas que incluirá el nuevo disco.

ARENQUE

Arenque es una banda valenciana que se define como la fishband del momento. despuntando con su estilo “Pup – Ponk”. El grupo, formado en 2019, está compuesto por Peyo (voz y guitarra), Pilato (bajo) y Litos (batería). Un power trío que con sus temas directos y pegadizos busca meterse en tu cabeza a toda costa. Con 3 temas ya publicados y un EP en proceso, la banda está comenzando a hacer todo el ruido posible en sus directos. Su último tema se titula “La plata” y tras arrancar con un riff de guitarra agudo y garagero y con una batería a contratempo que ponen en situación de tensión, llega un verso y una estrofa muy popera. El tema acaba con una instrumental que recuerda a las jams de Red Hot en directo. “La plata” es otra canción de desamor más, con una suma de dificultades y curvas sin la ayuda del acompañante con el que contabas.

VALDO

Valdo es un artista que nació en Donosti el 9 de Enero de 1997. Estudió violoncello en el conservatorio hasta los 18 años. Paralelamente, después de descubrir un disco de los Beatles en el despacho de su padre, empezó a escribir sus primeras canciones. Primero lo hizo en inglés, con la convicción de que sonaba mejor. Cuando describió a Dani Martín vio que el español también le podía encajar y poco a poco ha ido haciendo más canciones en castellano. Tras terminar Bellas Artes, se mudó a Madrid y empezó a estudiar Producción Musical. Amplió sus influencias con nombres como Stromae, Angèle, JP Saxe, Benny Blanco o Finneas, aunque también sigue el panorama musical nacional: Rosalía, Pol Granch, Paula Cendejas o C Tangana.

En otoño Valdo regresa para presentar “Lo que está pasando”, una balada a piano que cuenta el final de una relación en la que no se han hecho las cosas bien a pesar de haber tenido momentos de felicidad extrema. Habla de la frustración por no saber qué hacer para reparar algo que ya no existe. Habla de una ruptura que irónicamente no tuvo lugar hasta unos meses después. Para Valdo, lo trágico de esta canción es que la escribió queriendo que terminara su relación, porque sabía que iba a terminar. El músico fabricó un final de relación que no iba a tener y que no tuvo.

ESTEBAN 95

Esteban 95 es un músico y productor granadino que empezó su andadura musical siendo un niño cuando, a los 10 años, encontró una guitarra en el desván de sus abuelos. Con 15 años ya componía canciones, a los 16 grabó la primera maqueta y a los 17 su primer disco con banda. Poco después empieza sus estudios universitarios y aparca un poco la música. Tras dos años decide apostar de nuevo por ella y empieza su camino como Esteban 95. Un nuevo proyecto donde se guarda una esencia del Esteban cantautor con un concepto totalmente distinto y renovado: música pop y urbana con sonidos electrónicos, sintetizadores y un sutil y buen toque personal. Esteban 95 es un proyecto ambicioso que busca un hueco en la industria mainstream a través del pop urbano. En general la inspiración de las canciones o el concepto base de estas, es el amor. Es lo que inspira a escribir las letras, algunas hablan de estar enamorado y otras de la pérdida de tal amor.

“Dinamita”, su nuevo lanzamiento, es una canción alegre, divertida y con good vibes. La letra habla del amor y de estar enamorado. Dicen que cuando estás en proceso de enamoramiento tu cerebro empieza a liberar oxitocina a todo trapo, por lo que literalmente estás drogado. De ahí lo de la famosa frase el amor es ciego. Pues de ese momento habla “Dinamita”, ese concepto de estar drogados de amor lo que inspiró al artista para crear esta pieza. Con la frase “Tú y yo somos Dinamita”, Esteban 95 hace referencia a algo que está apunto de estallar, puro fuego y explosión. Así es el amor entre esas dos personas.