The Libertines celebran los 20 años de su debut en directo

The Libertines anuncian las celebraciones por el vigésimo aniversario de su álbum debut que definió una era, Up The Bracket. Producido por Mick Jones de The Clash, el disco es un viaje maravillosamente poético, un debut clásico del rock’n’roll británico enormemente convincente y atemporal, tan relevante ahora como lo fue en su lanzamiento.

Up The Bracket llegó como un toro furioso en una cansada tienda de porcelana post-Britpop y presentó al mundo a The Libertines, una nueva pandilla de bohemios londinenses, cuyas melodías irregulares definieron la angustia milenaria de principios de los noventa. Ahí estaban Peter Doherty y Carl Barat, hábilmente asistidos por los gemelos de ritmo sólido como una roca, John Hassall y Gary Powell.

Esas celebraciones incluyen de momento una gira por el Reino Unido que de momento no tiene más fechas en Europa, pero que nos hace pensar en un verano festivalero de lo más animado. Seguiremos informando.

Escucha Up The Bracket de The Libertines