Liam Gallagher y John Squire comparten ‘Just Another Rainbow’

Liam Gallagher y John Squire (consulta nuestro especial) empiezan el año como prometieron, compartiendo su primer canción conjunta y avance de una colaboración que entendemos, dará como resultado un disco a lo largo de este 2024.

El vínculo entre ambos es profundo. Liam Gallagher siempre ha citado haber visto a The Stone Roses en el International 2 de Manchester en 1989 como una experiencia que cambió su vida y le animó a formar una banda, mientras que John Squire salió al escenario acompañando a Oasis en el mítico concierto de Knebworth y volvió a hacerlo junto a Gallagher en 2022.

Los dos escribieron «Love Me and Leave Me» para la banda posterior de John, The Seahorses, antes de que el guitarrista sacara un par de discos en solitario y posteriormente se retirara de la música para centrarse en sus proyectos de arte visual, hasta la fugaz vuelta de The Stone Roses en 2011.

Ahora tenemos aquí esta «Just Another Rainbow» en la que no hay espacio para las sorpresas y hará las delicias tanto de los fans de Oasis, como de los de The Stone Roses. La fusión de dos estrellas de Manchester que aúna la psicodelia sesentera con guitarras a lo Jeff Beck o Jimmy Page, trazos que remiten tanto a The Beatles como a The Who y un Liam Gallagher más Lennon que nunca.

Producida por Greg Kurstin, quien ha estado a cargo de todo el material en solitario de Liam desde su regreso, contiene estructuras más poderosas que las que encontrábamos en sus discos y desde luego, mejoran los dos singles casi póstumos que dejaron los Roses.

Escucha ‘Just Another Rainbow’ de Liam Gallagher y John Squire

Foto Liam Gallagher y John Squire: Tom Oxley