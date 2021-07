Oasis anuncian el documental Knebworth 1996

Oasis vuelven a la actualidad recuperando uno de los momentos claves de su historia, en formato concierto/documental (cinco años después de Supersonic), según ha compartido la desaparecida banda en sus redes.

‘Oasis Knebworth 1996’ llega a los cines de todo el mundo a partir del jueves 23 de septiembre.

El nuevo largometraje documental, dirigido por Jake Scott a partir de un extenso concierto con metraje exclusivo nunca antes visto, se convierte en uno de sus momentos que definen la era a través de los ojos de los fanáticos que estuvieron allí. ¿Eras tú? Las entradas salen a la venta a partir del martes 10 de agosto. Regístrate para obtener información.

Los conciertos con entradas agotadas tuvieron lugar en Knebworth los días 10 y 11 de agosto de 1996, juntando a 250.000 asistentes.

Liam Gallagher afirma en el comunicado de prensa: “Para mí, Knebworth era el Woodstock de los 90. Se trataba de la música y la gente. No puedo recordar mucho al respecto, pero nunca lo olvidaré. Fue bíblico”. Noel agregó: “¡No puedo creer que no tocamos ‘Rock’ n ‘Roll Star!'”

Estas fueron las canciones interpretadas:

The Swamp Song (intro)

Columbia

Acquiesce

Supersonic

Hello

Some Might Say

Roll With It

Slide Away

Morning Glory

Round Are Way

Cigarettes & Alcohol

Whatever

Cast No Shadow

Wonderwall

The Masterplan

Don’t Look Back in Anger

My Big Mouth

It’s Gettin’ Better (Man!!)

Live Forever

BIS

Champagne Supernova (con John Squire de The Stone Roses)

I Am the Walrus (The Beatles)