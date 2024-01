Youth Lagoon celebran el fracaso en ‘Football’

Youth Lagoon lanzaba el pasado año el disco Heaven Is a Junkyard, su primer trabajo en ocho años. Un álbum para el que Trevor Powers contó con la colaboración del productor Rodaidh McDonald quien le acompaña de nuevo en el single con el que le da continuidad, «Football».

Como comenta Powers, “’Football’ es realmente una celebración del fracaso. La sociedad tiene la terrible costumbre de reconocer únicamente los logros mientras disimula la grandeza en las sombras. Estamos tan distraídos tratando de ganarnos amor y valor que olvidamos que es algo que ya tenemos inherentemente. Quería jugar con esta idea a través de la lente de los deportes porque, en muchos sentidos, los deportes son la religión más verdadera. Cuando era joven, era la única manera que tenía de conectar con mi papá. No teníamos mucho en común, pero ambos sabíamos lanzar el balón. Había reglas y rituales en los que podíamos estar de acuerdo. No tuvimos que discutir sobre quién tenía razón o quién no. La diferencia en mi familia era que no importaba lo bueno que fuera. El simple acto de lanzar una pelota era la comunión. No importaba si lo atrapaba. Amo a mi papá por eso”.

El tema, que se edita en un 7″ de edición limitada, llega acompañado de un vídeo a cargo de Caleb Halter.

Escucha ‘Football’ de Youth Lagoon

Foto: Tyler T Williams