Libro: Britney Spears – La mujer Que Soy (Plaza y Janés)

La historia de Britney Spears podríamos calificarla como la de una mujer expuesta al foco mediático desde su tierna infancia, y que, al igual que otras estrellas del mainstream, esa sobreexposición, más su fatídica relación familiar, ha hecho que se haya convertido (casi) en otro muñeco roto de la industria de la música. Ejemplos paradigmáticos de jóvenes estrellas caídas en desgracia por diferentes motivos tenemos ejemplos varios: de Michael Jackson pasando por Amy Winehouse podríamos extender un gran manto de nombres del infortunio.

Sobre Britney Spears ya se ha contado todo, pero con este libro titulado La mujer Que Soy (Plaza y Janés, 2023) es ella misma la que decide explicar en primera persona su atribulada vida. Si muchos se han erigido como cronistas de su vida, era el momento de recomponerse de tantas heridas y narrar su versión de los hechos, y hacerlo sin pelos en la lengua apuntando a todos aquellos que quisieron destruirla.

Britney Jean Spears nació en el seno de una familia de clase trabajadora en el estado de Misisipi hace 42 años. Su popularidad empieza tras formar parte del cartel de pequeñas promesas del artisteo en The Mickey Mouse Club, trampolín a la fama del que salió también su primer y gran amor, Justin Timberlake.

La mala suerte en temas amorosos está muy presente en todo el libro: Timberlake acabó dejándola por alguna bailarina de su plantilla aprovechando, de paso, el éxito de Britney con su primer disco …Baby One More Time del que se vendieron millones de discos. Pero lo más lamentable fue la relación con su familia, y en particular con su padre James Parnell Spears, el cual supo con artimañas legales controlar la vida se su hija a través de un tutelaje legal que le permitió controlar todo y cada uno de los pasos en la vida de la autora de ”Toxic”. La artista desvela en el libro cómo su padre la hostigó hasta que la anuló por completo como mujer: de controlar su carrera artística y favorecerse a nivel monetario, a no dejar que pudiera desarrollar su adolescencia, y hasta monitorizar sus parejas y la crianza de sus hijos entre más ignominias dignas de un argumento de terror psicológico.

El movimiento #freebritney instigado por sus fans tras el silencio de la artista que se mantenía recluida en una clínica de desintoxicación en donde le administraban litio (es terrible lo que cuenta Spears de las sensaciones que tenía de que la querían matar su propia familia), y la mantenían a un régimen alimenticio espartano, permitió que se reabriera su caso, y con la ayuda de otro abogado, consiguiera la libertad del férreo dominio parental.

Por estas líneas repletas de amor por la música, y por alguno de los personajes que la ayudaron en los peores momentos como Madonna, Paris Hilton o Elton John, también somos testigos de cómo la fama y el oropel, acompañada de su familia disfuncional, acabaron por arrebatar a nuestra artista de cualquier atisbo de dignidad.

Ella sigue en fase de ir venciendo sus miedos, y las redes sociales, más concretamente IG, es su ventana al exterior, la forma que tiene de gritar al mundo que la mujer que fue sigue siéndolo, y seguirá por muchos años.

