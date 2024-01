Hannah Jadagu – Aperture (Subpop Records)

Que un LP completo de larga duración con doce cortes te sorprenda desde la primera escucha y que descubras al menos cinco perfectos, no es tarea fácil en estos tiempos de inmediatez donde proliferan los lanzamientos continuos de singles y EPs. Y eso es lo que ha conseguido Hannah Jadagu, la joven promesa del indiepop originaria de Texas pero residente en Nueva York, que con tan sólo 20 añitos ha lanzado su primer álbum de larga duración Aperture, donde rebosa talento y recoge todas las experiencias vitales de su etapa adolescente en la universidad. Así refleja sus conflictos internos en tono melancólico y reflexivo con canciones que van del lo-fi y el dream pop, pasando por el new soul y el R&B hasta el indie rock más guitarrero. Un estilo que ha bebido de artistas como Arlo Parks y con reminiscencias incluso de Willow, hija del conocido actor Will Smith.

Hannah comenzó componiendo canciones de manera casera y subiéndolos a su SoundCloud. Es por ello que nos ha sorprendido gratamente con la producción excelente de su trabajo, habiendo sido compuesto en completo DIY y teniendo en cuenta su juventud. Ello le ha llevado a lograr grabar con el mítico sello SubPop tras publicar su primer EP, “What Is Going On?” grabado íntegramente en un iPhone 7 con el Garageband.

Un disco brillante y sofisticado en producción técnica y registros sonoros, con temas atmosféricos e instrumentales entre los que destacan “Say it now”, un single de pop perfecto que nos transporta a las incógnitas y la lucha interna de Hannah Jadagu a través de preguntas retóricas que demandan una respuesta, reflejando esa intensidad con guitarras afiladas y envolventes (“Could you tell me why it’s a war when I try”), al igual que en “Lose” donde a través de sintetizadores bailables y guitarras rítmicas, refleja sus miedos honestamente al comenzar una nueva relación (“So why am I scared to lose?”).

También destacan momentos como “What you did”, el pasaje más guitarrero y potente, donde lanza acusaciones directas contrastando el dolor con la dulce voz de la cantante (“Why try to be the one that you can fall on?”) (“Play pretend/ Act like it’s best if we make amends, but/ I don’t wanna talk to you again”)

“Admit it” una balada R&B de amor pero fraternal, dedicada a su hermana como un referente que le ha influido desde que era niña, y con la que descubrió a los artistas que han inspirado su trabajo artístico. A través del coro synth pop (”I’ll admit, I’ll admit, I’ll admit it”) pide perdón por no estar a su lado como ella hizo cuando la necesitaba, reflejando el valor que tiene la familia para ella.

En “Warning sign”, un tema bedroom pop con aires psicodélicos, refleja su vulnerabilidad consciente de su comportamiento autodestructivo (“Every time I get this far / It always falls apart… / Never see a warning sign”) pero también mostrando madurez al querer romper y liberarse (“Breaking all my ties to just get through”). Un precioso momento con una instrumentación elegante, acompañado de un fondo de piano mezclado con aires synthpop y un riff de guitarra funk perfecto.

En “Scratch the Surface’, pieza bailable con un sampleado melódico, trata la superficialidad y las relaciones líquidas que carecen de profundidad y autenticidad (“You just scratch the Surface/ Shut out all that’s worth it») mostrando un halo de esperanza y anhelo de tranquilidad al renunciar al pasado para encontrarse en paz consigo misma (”No, I don’t wanna reach behind, been forever/ Have a piece of mind, nothing’s better”).

En Aperture habla del amor y desamor, reflejando sus miedos y dudas a través de continuas preguntas a las que no encuentra respuesta, pero afrontando el proceso transformador con optimismo y madurez. Una madurez que muestra en la composición musical y lírica de su disco con valentía, pasando del éxtasis a la tristeza a través de los diferentes registros musicales que domina con una facilidad magistral. Una nueva promesa R&B que no hay que perder de vista.

Escucha Hannah Jadagu – Aperture