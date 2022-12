Libro: Simple Minds – Viajes, sueños dorados y canciones de amor (Lenoir)

Es de agradecer la aparición de una obra como Viajes, sueños dorados y canciones de amor (Lenoir), ya que apenas contábamos con bibliografía de Simple Minds en castellano. Héctor Neira Zubieta hace justicia con la legendaria formación escocesa ofreciendo un detallado repaso por su historia y discografía, y enriqueciendo sus páginas con multitud de imágenes y unos apéndices en los que mediante diversas entrevistas -al escritor Alfred Bos, al productor Stephen Lipson o a nuestro Javier Ojeda (Danza Invisible)-, artículos y curiosidades, amplía los puntos de vista sobre los de Jim Kerr.

Las cuatro décadas de oscilante carrera de Simple Minds, aparecen diseccionadas en el libro; desde sus primeros pasos en su Glasgow natal a mediados de los 70 hasta arrancar su discografía con ese interesante triplete de afterpunk con sintetizadores conformado por Life in a Day (1979), Real to Real Cacophony (1979) y Empires and Dance (1980). De empezar a despuntar con su doblete de 1981 a tocar el cielo y las mieles del éxito de la mano de Sparkle in the Rain (1984), el apabullante single «Don’t You (Forget About Me)» de 1985, Once Upon a Time (1985) o Street Fighting Years (1989).

A finales de los 80 y principios de los 90 Simple Minds fueron una portentosa banda de estadio, vendiendo millones de álbumes y paseando sus vibrantes directos por todo el globo. Ya no solo conseguían copar las listas en Gran Bretaña, sino que países como EEUU, Italia, Canadá, Australia o Suiza se rendían ante su grandeza. Su visibilidad mediática e influencia les hizo comprometerse con innumerables causas sociales y benéficas, todo el mundo les adoraba… Hasta que algo falló.

El autor se detiene y documenta igualmente el bache creativo y de visibilidad de Simple Minds durante algo más de esa oscura década, en la que pasaron de abarrotar grandes recintos, a una incomprensible intrascendencia. Los nuevos géneros aparecidos en los 90 o la incursión de la electrónica arrinconó a los escoceses de manera injusta, teniendo que lidiar con su nuevo estatus. Tras muchos cambios, entradas y salidas y gracias a su perseverancia y su contrastada solvencia, en 2009 volvían a despegar con un trabajo incontestable como Graffiti Soul, con el que recuperan la visibilidad que les trae hasta nuestros días con la edición de diversos discos más que dignos.

Todo ello lo encontraréis en este completo Viajes, sueños dorados y canciones de amor (Lenoir), escrito con la pasión de un fan que es capaz de tomar una visión aséptica y contextualizar todos los pasos de Kerr, su inseparable guitarrista Charlie Burchill (únicos peones fijos de la banda) junto al resto de compañeros que durante tanto tiempo han ayudado a construir una de las trayectorias fundamentales del rock contemporáneo. Un grupo sin el que multitud de artistas actuales, de Manic Street Preachers a The Horrors, de Primal Scream a M83 o The Faint, no serían los mismos.

