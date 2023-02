Libros del Kultrum publica la biografía definitiva de Elvis Presley

Siguiendo con su política de traducir (el encargado, en este caso, ha sido Alberto Manzano) y publicar en castellano libros musicales reconocidos internacionalmente, Libros del Kultrum publicarán en breve la biografía en dos volúmenes de Elvis Presley escrita por Peter Guralnick. Con sus casi 1500 páginas en total, Último Tren a Memphis / Amores que Matan está considerada una de las grandes biografías jamás escritas, y la mejor dedicada a una estrella del rock. Guralnick nos narra detalladamente la fulgurante ascensión y la apoteósica decadencia de un cantante que, a día de hoy, es todo un mito popular y cultural.

Peter Guralnick afronta las luces y las sombras de Elvis para devolvernos a la persona silenciada por su máscara y rescatar la realidad sepultada bajo el templo de la idolatría. El autor no juzga, se limita a mostrar los hechos con apasionado rigor o con piadosa objetividad sin caer jamás ni en la crueldad exhibicionista ni en el sentimentalismo devoto. El resultado es un retrato magistral del individuo y de la sociedad que lo elevó a los abismos del trono.

Como sus nombres indican, cada volumen está dedicado a una etapa de la carrera de Elvis; el primero, a su irrupción y su consagración como estrella mundial; el segundo, de publicación más reciente, se ocupa de sus últimos años sombríos y decadentes pero todavía mágicos.

Esta biografía de Elvis ha recibido los halagos no solo de los medios de comunicación estadounidenses, desde el New Yorker hasta el Wall Street Journal pasando por el Chicago Sun-Times, sino también de músicos como Elvis Costello o el mismísimo Bob Dylan, que ha llegado a decir que «este libro anula todos los demás«. El autor, Peter Guralnick, es un crítico musical, autor y guionista estadounidense especializado en la historia del rock and roll primitivo. Entre otros, ha escrito sobre Elvis Presley, Sam Phillips y Sam Cooke.

Ambos libros se venden conjuntamente en un estuche, a un precio más que asequible, de obligada adquisición no solo para los fans de Elvis Presley sino para cualquier amante del rock y para gente interesada en su historia, que en parte es también la historia de los Estados Unidos en la segunda mitad del siglo XX.

Suponemos que este tesoro biográfico estará disponible pronto en librerías y también en la web de Libros del Kultrum.