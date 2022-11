Libros del Kultrum publican un libro sobre Charlie Watts

La editorial Libros del Kultrum publica en castellano Simpatía por el Baterista. Por Qué Importa Charlie Watts, de Mike Edison. Cuando se cumple algo más de un año del fallecimiento del eterno batería de los Rolling Stones, sale este volumen que, en su versión original, fue publicado todavía en vida de su protagonista, quien al parecer estuvo bastante contento con el resultado a pesar de ser habitualmente reacio a las alabanzas.

El autor, por el contrario, no rehuye su condición de fan ni su incondicional adhesión a la figura del genial Charlie Watts. En el texto nos invita, por medio de una accesible y cabal reflexión, a comprender la razón por la cual «la banda de rock ‘n’ roll más grande de la historia» necesitaba hacerse con los servicios «del mejor baterista de rock ‘n’ roll». Un gran homenaje con más valor todavía teniendo en cuenta que el propio Mike Edison es también batería.

Edison desgrana los pormenores de una inusual semblanza que va mucho más allá del propio biografiado, el instrumento y los propios Stones para celebrar sesenta años de agitación cultural. Sin dejar, para ello, de pasar revista a los mitos de la creación musical, retratando a ilustres farsantes y dando cuenta de sus fastuosos fraudes, y zurciendo, en tan noble empeño, los deshilachados contornos del punk, el blues, el country, el soul, la música disco, el jazz, el góspel y el rhythm ‘n’ blues; en suma, la banda sonora de los viejos roqueros.

Edison fue director y editor de la revista High Times. Ejerció también como baterista durante buena parte de los años ochenta y los noventa, viendo el mundo desde su batería, en giras con grupos tan diversos como Sonic Youth, Soundgarden y los Ramones. Ha escrito extensas notas de tapa para, entre otros, Iggy Pop y Jon Spencer Blues Explosion, y ha colaborado con numerosas publicaciones como el Huffington Post, The Daily Beast, The New York Observer, Spin, Interview y New York Press, a cargo, en este último, de la columna de música clásica y también de cuanto se cocía en el mundillo de la de lucha libre profesional. Vivió en Madrid en los noventa, donde tocó para los Pleasure Fuckers, y también recientemente con la banda Guadalupe Plata.

