¿Qué está pasando con el nuevo disco de The Cure?

Si revisas nuestros últimos especiales con los discos más esperados del año, The Cure aparecen una y otra vez (de 2019 a 2024) desde que Robert Smith anunciara en 2018 que estaban preparando la continuación del discreto 4:3 Dream (2008). La noticia realmente la dio el teclista de la formación, Roger O’Donnell a finales de 2018, cuando una vez se conoció su inclusión en el Rock And Roll Hall Of Fame y comentó lo siguiente en Sioux FM: «Iremos al estudio dentro de unas seis semanas para terminar lo que será nuestro primer álbum en más de una década. Es un momento muy emocionante para todos nosotros».

Desde entonces han pasado nada menos que seis años, en los que las noticias han ido completándose. En un primer momento iba a ser un disco, pero en 2019 fue el propio Robert Smith el que comentaba a la mexicana Agencia Reforma: “En realidad tengo preparados tres álbumes, dos de ellos más avanzados. El primero será el que daremos a conocer ya muy pronto. Pienso que el primer sencillo, o todo el disco, saldrá esta Navidad, o un poco antes. Lleva como título de trabajo Live From the Moon y seguramente cambiará de nombre.

Si hablamos del primer disco, de canciones inéditas, lleva el estilo de The Cure, pero mucho más oscuro y emocional, incluso creo que hoy en día aún me cuesta interpretar algunas de las nuevas canciones porque salieron muy de las entrañas, me solté en ellas, saqué todo lo que traía y me inspiré en transiciones, pérdidas, en la ausencia física de mi madre, de mi padre, de mi hermano… ¡qué dolor!.

El segundo disco, que ya tengo más avanzado, se refiere a piezas mucho más libres y con una sonoridad más pronunciada, más fuerte, y que para grabarlas tiene que ser en vivo, sí, con esa experiencia de armar un concepto sustentado en la interpretación del momento. El tercero, que es una locura, es un disco de ruido, con aspectos y ambientes diversos, todo ello basado en las experiencias sobre un escenario o en mis trayectos, en situaciones donde el ruido está presente y al que estamos tan acostumbrados que ya no le ponemos atención”.

Songs Of A Lost World será el título del disco

En 2022 antes de iniciar su nueva gira y tras los Music Icon Award 2022 Robert comentó: «Lanzaremos un nuevo álbum. ¡Estoy harto de decirlo! Estaremos tocando a partir de octubre y el nuevo álbum saldrá antes de esa fecha. Reeves [Gabrels], nuestro guitarrista, vino de Estados Unidos solo para terminar un par de solos, tengo que terminar un par de voces. Va a ser un álbum de 12 pistas. Está ahí, medio mezclado y medio terminado. Es una cosa rara.

Ha evolucionado en los últimos dos años. No siempre ha sido bueno que te hayan dejado solo con eso. Lo hurgas, como hurgar en las costuras, y todo se desmorona. Pero valdrá la pena la espera. Creo que es lo mejor que hemos hecho. No estoy haciendo un Oasis cuando digo que ‘ES EL MEJOR PUTO ÁLBUM. Muchas de las canciones son difíciles de cantar y por eso me ha llevado un tiempo».

Sobre el sonido del disco adelantó: «No es muy luminoso, está a medio camino entre Disintegration (1989) y The Head On The Door (1985). Es bastante implacable, lo que atraerá a la audiencia más oscura, no creo que obtengamos ningún sencillo número uno ni nada por el estilo. Ha sido bastante angustioso para mi, como lo ha sido para todos los demás. He sido más privilegiado que la mayoría, pero el encierro y el COVID me han afectado tanto como a todos, además he perdido a toda una generación de tías y tíos en menos de un año. Este ánimo aparece reflejado en el disco».

“Sé cómo se llama, se llama ‘Songs Of A Lost World’. Tiene ilustraciones, tiene un orden de ejecución, ¡ya casi está listo! Vamos muy lentos debido al retraso en la fabricación del vinilo, pero podría llegar en septiembre. Preferiría que simplemente saliera ya. No puedo soportar la espera”.

Dos nuevas giras y nuevos retrasos

En 2022 y 2023 se celebraron una gira por EEUU, Europa (con parada en España) y Sudamérica y se estrenaron algunas de sus canciones: «Alone», «Endsong», «I Could Never Say Goodbye», «And Nothing Is Forever», «A Fragile Thing» y «Another Happy Birthday». Estas canciones nos remiten a sus discos más introspectivos. Echando la vista atrás y recopilando todas las declaraciones que han llegado en este tiempo, «Si The Cure publica algo más, tiene que ser un disco bueno e importante» fue una de las frases que Smith comentó a la banda cuando llegó bajo el brazo con una colección de composiciones que se encontraban entre lo más intenso y emocional de su larga carrera.

Un proceso largo de creación que les ha dejado exhaustos: «Son diez años de vida destilados en un par de horas de cosas intensas y pienso que no podremos hacer algo así nunca más. Definitivamente no puedo volver a hacer esto”.

Quizá muchos piensen que este disco nunca llegará, pero estamos seguros de que será pronto, posiblemente este mismo 2024. La última pista a la que agarrarnos la hemos tenido en unas recientes pinturas de Smith que se venden con fines benéficos y de las que oímos hablar el mes pasado:

ROBERT CREATED THREE ART PRINTS, AVAILABLE IN A3 & A4, IN SUPPORT OF HEART RESEARCH UK. THESE PIECES – “ALONE», «AND NOTHING IS FOREVER’’ & «ENDSONG” – ARE NAMED AFTER SONGS ON THE FORTHCOMING ALBUM «SONGS OF A LOST WORLD” https://t.co/Z7g6D95Pde pic.twitter.com/zHcslMeIOp — The Cure (@thecure) June 2, 2024

Unas pinturas de las que vuelven a hablarnos en una newsletter enviada por el grupo esta misma semana, en la que se informana de el próximo 9 de agosto los servicios de streaming acogerán por primera vez su Acoustic Hits, ese grandes éxitos que acompañó como extra en 2001 su disco Greatest Hits y del que te hablábamos hace pocos días. Y junto a esta información, se adjuntaban dichas pinturas:

En las que puede leerse: ROBERT CREÓ TRES IMPRESIONES ARTÍSTICAS, DISPONIBLES EN A3 Y A4, EN APOYO A HEART RESEARCH UK. ESTAS PIEZAS – “ALONE», «AND NOTHING IS FOREVER” & «ENDSONG” – TIENEN EL NOMBRE DE CANCIONES DEL PRÓXIMO ÁLBUM «SONGS OF A LOST WORLD» Y SE PUEDEN COMPRAR AHORA.

Tan solo queda esperar, el nuevo disco de The Cure está en camino.