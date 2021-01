Llega el debut de Arlo Parks acompañado de un documental

Arlo Parks publica este viernes 29 de enero su disco de debut, el muy esperado “Collapsed In Sunbeams”. Este lanzamiento (que sale en el sello Transgressive, distribuido en España por PIAS) viene precedido por dos singles de adelanto que vieron la luz en 2020, fueron las canciones “Caroline” (noviembre) y “Green Eyes” (octubre). Y el tercero es “Hope”, que lo hizo ayer miércoles 27 de enero, acompañado de un videoclip que puede verse al final de este texto.

Añadir también que mañana viernes a partir de las 21 horas y en el canal Amazon Music (tanto en Twitch como en la app Amazon Music), y a partir del lunes 1 de febrero en Amazon Prime Video, podrá verse el filme “Tonight With Arlo Parks”, que incluye actuaciones, conversaciones y lecturas poéticas de Arlo, quien ejerce de curadora del citado proyecto, y que cuenta con colaboraciones especiales de Romy (The xx), Dave Okumu y Glass Animals.

Os recordamos que Arlo Parks presentará en directo “Collapsed In Sunbeams” en abril en Barcelona (el día 22, en La [2] de Apolo) y en Madrid (el 24, en Independance Club).

Durante el pasado año Parks ha sido portada del ´NME´ y ha ganado el AIM Independent Music Award en la categoría One To Watch (un premio que ya estuvo a punto de obtener en 2019). También ha puesto su voz al servicio del último single de Glass Animals, “Tangerine”. Finalmente, apuntar que este enero ha sido elegida “Artist Of The Month” en el prestigioso magacín online neoyorquino Consequence Of Sound.

Recuerda las fechas de Arlo Parks

22 ABR 2021 – BARCELONA – La [2] de Apolo – Entradas

24 ABR 2021 – MADRID – Independance Club – Entradas