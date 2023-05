Lo que NADIE cuenta de ATUM, The Smashing Pumpkins en ‘Bienvenido a los 90’

Un nuevo disco en la carrera de Smashing Pumpkins está aquí, ‘ATUM’ es una ópera rock dividida en 3 actos con un total de 33 canciones (43 si tienes la caja).

Hoy te contamos lo que nadie te cuenta sobre el disco, su verdadera historia tal y como se creó en la cabeza de Billy Corgan.

Con la participación de Almu (Lost in Translation), Felipe Couselo (Cara B, B90) e Iván Muñiz (Una Orquesta Armada, The King of Rock & Roll y Bienvenidos a la Radio).

Suenan:

01. Beguiled

02. Butterfly Suite

03. Where Rain Must Fall

04. Beyond the Vale

05. Neophyte

06. The Culling

07. Springtimes

08. That Which Animates the Spirit

09. The Canary Trainer

10. Spellbinding