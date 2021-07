Lorde lanza un nuevo single, ‘Stones At The Nail Salon’

Lorde estrenaba el pasado mes una nueva canción llamada “Solar Power”, con la que anticipaba lo que será continuación de Melodrama (2017).

El nuevo disco de la artista neozelandesa tendrá el mismo título, contará con 12 temas y ha sido producido por por Jack Antonoff, con el que colaboró en su anterior álbum. Solar Power estará a la venta el próximo 20 de agosto a través de Universal Music.

Sobre su nuevo single comenta: “La canción es una suerte de reflexión sobre hacerse mayor, acostumbrarse a la vida doméstica y cuestionarse si has tomados las decisiones correctas. Creo que mucha gente empieza a cuestionarse con mi edad y para mi ha resultado reconfortante escribir al respecto, confiando en que otros se sientan identificados también. He usado este tema como cajón de sastre para versar muchos pensamientos…”

Escucha ‘Stones At The Nail Salon’ de Lorde

Estas son las canciones de ‘Solar Power’ de Lorde

1. The Path

2. Solar Power

3. California

4. Stoned in the Nail Salon

5. Fallen Fruit

6. Secrets From a Girl (Who’s Seen It All)

7. The Man with An Axe

8. Dominoes

9. Big Star

10. Leader of a New Regime

11. Mood Ring

12. Oceanic Feeling