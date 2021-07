Deerhoof anuncian nuevo disco para octubre

Deerhoof anuncian disco para el próximo otoño. El grupo formado por Satomi Matsuzaki, Ed Rodriguez, John Dieterich y Greg Saunier lanzarán Actually, You Can el próximo 23 de octubre a través de Joyful Noise Recordings.

Lo nuevo de Deerhoof viene anticipado por “Department of Corrections” de la que cuentan: “Trata sobre todos los maravillosos misterios de la vida que no se acumulan en una hoja de contabilidad ni figuran en un algoritmo de inteligencia artificial. Se trata de que Judas se vuelva eléctrico. Se trata de cómo la propia especie humana no tiene sentido sin un planeta en el que vivir. Cómo superamos en número a nuestros aspirantes a maestros si tan solo pudiéramos organizarnos”. Jess Joy, quien con amor creó el video en stop motion usando sus propias ilustraciones y recortes de cartón, explica: “El video cuestiona retóricamente la autoridad. ¿Quién dirige el espectáculo? ¿Un sol moribundo? ¿Champiñones? Al preguntarnos por qué ponemos limitaciones a nuestra libertad, nos damos cuenta de que las personas a las que hemos puesto a cargo tampoco lo saben”.

Escucha “Department of Corrections” de Deerhoof

Estas serán las canciones de lo nuevo de Deerhoof

1. Be Unbarred, O Ye Gates of Hell

2. Department of Corrections

3. We Grew, and We Are Astonished

4. Scarcity Is Manufactured

5. Ancient Mysteries, Described

6. Plant Thief

7. Our Philosophy Is Fiction

8. Epic Love Poem

9. Divine Comedy