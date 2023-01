M83 anuncian disco y comparten un avance

Hace algunos días te hablábamos de que M83 lanzarán un nuevo disco en 2023. El proyecto Anthony González, lanzó su último álbum, titulado DSVII, en 2019, un disco claramente influenciado por Brian Eno, Mort Garson, Suzanne Ciani y John Carpenter y por los soundtracks de los primeros videojuegos.

Ahora llega Fantasy, el noveno disco del proyecto que se publicará el próximo 17 de marzo. Como comenta el propio Gonzalez: «Quería que este disco tuviera un gran impacto en vivo. La idea era volver con algo más cercano a la energía de Before the Dawn Heals Us (2005). La combinación de guitarras y sintetizadores siempre está en mi música, pero quizás esté más presente en este nuevo disco que en los anteriores».

Estas serán las canciones de ‘Fantasy’ de M83

“Water Deep”

“Oceans Niagara”

“Amnesia”

“Us and the Rest”

“Earth to Sea”

“Radar, Far, Gone”

“Deceiver”

“Fantasy”

“Laura”

“Sunny Boy”

“Kool Nuit” feat. Kaela

“Sunny Boy Part 2”

“Dismemberment Bureau”

Escucha ‘Oceans Niagara’ de M83