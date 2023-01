U2 regraban 40 de sus temas en ‘Songs Of Surrender’

El pasado otoño Bono publica Surrender, un libro de memorias compuesto por 40 capítulos, donde cada uno de ellos lleva por título una canción de U2. En él nos cuenta los detalles de su formidable vida y las personas con las que la ha compartido. Su indistinguible voz nos conduce en un recorrido que va desde su infancia en Dublín, pasando por la repentina muerte de su madre cuando tenía 14 años y el insólito camino que hubo de recorrer U2 para convertirse en uno de los grupos de rock más influyentes del planeta, hasta llegar a un examen de las más de dos décadas que ha dedicado al activismo, luchando contra el SIDA y la pobreza extrema.

Como complemento o como balance a una carrera de más de cuatro décadas, la banda irlandesa anuncia su nuevo álbum Songs of Surrender, que será lanzado el próximo 17 de marzo y completa una trilogía con sus últimas obras Songs Of Innocence (2014) y Songs Of Experience (2017). El primero de ellos -ese que con un desastroso (o no) acuerdo con Apple metieron en millones de dispositivos sin permiso- hacía referencia a sus primeros años como banda y el algo más discreto segundo, que intentaba ahondar en los sonidos de sis últimos años.

Songs of Surrender es un disco de 40 canciones de la historia del grupo, recreadas nuevamente. Un complemento a la biografía de Bono que no consta de las mismas canciones, y que fue anticipado el pasado 9 de enero cuando 40 fanáticos del grupo comenzaron a recibir copias de una carta escrita a mano por The Edge, anunciando el álbum en la que comentaba «Cuando una canción se hace famosa, siempre se asocia con una voz en particular. No puedo pensar en “Tangled Up in Blue” sin el timbre de Bob Dylan o “All The Time in the World” sin la voz única de Louis Armstrong.

Por lo tanto, ¿qué sucede cuando una voz se desarrolla y la experiencia y la madurez le dan una resonancia adicional?

U2 ha existido el tiempo suficiente para saber cómo es eso. Es cierto para todos nosotros, pero es particularmente cierto para Bono.

El hecho es que la mayor parte de nuestro trabajo fue compuesto y grabado cuando éramos un grupo de chicos muy jóvenes. Esas canciones ahora significan algo diferente para nosotros. Algunas han crecido con nosotros. Algunas nos hemos superado. Pero no hemos perdido de vista lo que nos impulsó a componer esos temas en primer lugar. La esencia de esas canciones todavía está en nosotros, pero ¿cómo reconectar con esa esencia cuando hemos seguido adelante y hemos crecido tanto?

La música te permite viajar en el tiempo lo que nos hizo imaginar cómo sería traer estas canciones de regreso al día de hoy y darles el beneficio o no, de una reimaginación del siglo XXI. Lo que comenzó como un experimento rápidamente se convirtió en una obsesión personal ya que tantas canciones tempranas de U2 cedieron a una nueva interpretación. La intimidad reemplazó la urgencia post-punk. Nuevas claves. Nuevos acordes. Nuevos tempos y nuevas letras llegaron. Resulta que una gran canción es indestructible. Una vez que nos rendimos a nuestra reverencia por la versión original, cada canción comenzó a abrirse a una nueva voz auténtica de este tiempo, de las personas que somos, y especialmente del cantante en quien Bono se ha convertido».

El disco ha sido reimaginado con la colaboración de los productores Daniel Lanois, Jacknife Lee y Howie B.

U2 no ha confirmado cuáles serán las 40 canciones, pero una filtración de Spotify apuntaba a estas:

“Out of Control” – (Boy)

“Stories for Boys” – (Boy)

“I Will Follow” – (Boy)

“11 O’Clock Tick Tock” – (Non-Album Single)

“Two Hearts Beat as One” – (War)

“Sunday Bloody Sunday” – (War)

“40” – (War)

“Bad” – (The Unforgettable Fire)

“Pride (In the Name of Love)” – (The Unforgettable Fire)

“Where the Streets Have No Name” – (The Joshua Tree)

“I Still Haven’t Found What I’m Looking For” – (The Joshua Tree)

“With or Without You” – (The Joshua Tree)

“Red Hill Mining Town” – (The Joshua Tree)

“Desire” – (Rattle and Hum)

“All I Want is You” – (Rattle and Hum)

“One” – (Achtung Baby)

“Until the End of the World” – (Achtung Baby)

“The Fly” – (Achtung Baby)

“Who’s Gonna Ride Your Wild Horses” – (Achtung Baby)

“Stay (Faraway, So Close!)” – (Zooropa)

“Dirty Day” – (Zooropa)

“If God Will Send His Angels” – (Pop)

“Beautiful Day” – (All That You Can’t Leave Behind)

“Walk On” – (All That You Can’t Leave Behind)

“Peace on Earth” – (All That You Can’t Leave Behind)

“Electrical Storm” – (Non-Album Single)

“Stuck in a Moment You Can’t Get Out Of” – (All That You Can’t Leave Behind)

“Vertigo” – (How to Dismantle an Atomic Bomb)

“Sometimes You Can’t Make it On Your Own” – (How to Dismantle an Atomic Bomb)

“Crumbs Your Table” – (How to Dismantle an Atomic Bomb)

“Miracle Drug” – (How to Dismantle an Atomic Bomb)

“Invisible” – (Non-Album Single)

“Ordinary Love” – (Non-Album Single)

“The Miracle (Of Joey Ramone)” – (Songs of Innocence)

“Song for Someone” – (Songs of Innocence)

“Every Breaking Wave” – (Songs of Innocence)

“Cedarwood Road” – (Songs of Innocence)

“The Little Things that Give You Away” – (Songs of Experience)

“Lights of Home” – (Songs of Experience)

“Get Out of Your Own Way” – (Songs of Experience)

Disfruta el tráiler de ‘Songs Of Surrender de U2