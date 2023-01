Todos los discos son grandes: Referéndum 22: Arctic Monkeys, Anni B Sweet + Los Estanques, Suede y Airbag

Entre esta semana y la que viene damos los resultados de las votaciones de los oyentes en el Referéndum 2022 para elegir a los mejores del año que se fue. Son en total ocho apartados de los que ofrecemos cómo ha quedado el cuadro de honor en cuatro de ellos.

Resumimos cómo han quedado las clasificaciones de los cinco primeros.

El disco grande de fuera ha sido el «The car» de Arctic Monkeys por delante de los respectivos trabajos de Belle & Sebastian, Fontaines DC, Bjork y Beth Orton.

El disco grande de aquí («Burbuja cómoda y elefante inesperado») lo firman Anni B Sweet + Los Estanques y ha quedado por delante de los álbumes de La Bien Querida, Sr. Chinarro, Parade y Germán Salto.

La canción de fuera ha sido «The only way I can love you» de Suede», que se ha impuesto a temas interpretados por The 1975, Superchunk, Florence and the Machine y Angel Olsen.

La canción de aquí ha sido «Finales alternativos» de Airbag por delante de títulos de Biznaga, Nacho Vegas, Maria Rodés y La Villana.

La semana próxima completaremos los resultados con los cuatro apartados restantes y hablaremos y escucharemos directos de fuera y de aquí, el supergrupo indie y el podio de artista emergente.