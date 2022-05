Madonna recopila las remezclas de todos sus nº1

Madonna reivindica su lugar destacado en la historia del pop con dos nuevos discos que celebran su logro como la primera y única artista que ha conseguido 50 números uno en las diferentes listas de Billboard.

La Reina del Pop ha elegido personalmente el repertorio de estos dos nuevos discos. Finally Enough Love: 50 Number Ones contiene 50 canciones, entre ellas sus remezclas favoritas de esos hits Dance. El disco abarca su reinado completo en la pista de baile, con docenas de remezclas de algunos de los mejores productores del mundo. Incluye también una selección de rarezas, 20 de las cuales son totalmente inéditas o debutan por primera vez en edición comercial. Esta edición de 50 canciones se publicará el 19 de agosto en 3CD y formato digital.

Una versión de 16 canciones titulada “Finally Enough Love” estará disponible en digital el 24 de junio. Las ediciones en CD y vinilo se publicarán también el 19 de agosto.

Versión sencilla de ‘Finally Enough Love: 50 Number Ones’ de Madonna

“Everybody” (You Can Dance Remix Edit) +# “Into The Groove” (You Can Dance Remix Edit) +# “Like A Prayer” (Remix/Edit) “Express Yourself” (Remix/Edit) “Vogue” (Single Version) + “Deeper And Deeper” (David’s Radio Edit) +# “Secret” (Junior’s Luscious Single Mix) “Frozen” (Extended Club Mix Edit) “Music” (Deep Dish Dot Com Radio Edit) “Hollywood” (Calderone & Quayle Edit) +# “Hung Up” (SDP Extended Vocal Edit) “Give It 2 Me” (Eddie Amador Club 5 Edit) °+ “Girl Gone Wild” (Avicii’s UMF Mix) “Living For Love” (Offer Nissim Promo Mix) * + “Medellín” (Offer Nissim Madame X In The Sphinx Mix) – Madonna and Maluma “I Don’t Search I Find” (Honey Dijon Radio Mix)

Versión 50 canciones de ‘Finally Enough Love: 50 Number Ones’ de Madonna

“Holiday” (7” Version) +

“Like A Virgin” (7” Version)

“Material Girl” (7” Version)

“Into The Groove” (You Can Dance Remix Edit) +#

“Open Your Heart” (Video Version) +

“Physical Attraction” (You Can Dance Remix Edit) +#

“Everybody” (You Can Dance Remix Edit) +#

“Like A Prayer” (Remix/Edit)

“Express Yourself” (Remix/Edit)

“Keep It Together” (Alternate Single Remix) *+

“Vogue” (Single Version) +

“Justify My Love” (Orbit Edit)

“Erotica” (Underground Club Mix)

“Deeper And Deeper” (David’s Radio Edit) +#

“Fever” (Radio Edit) +

“Secret” (Junior’s Luscious Single Mix)

“Bedtime Story” (Junior’s Single Mix)

“Don’t Cry For Me Argentina” (Miami Mix Edit)

“Frozen” (Extended Club Mix Edit)

“Ray Of Light” (Sasha Ultra Violet Mix Edit) +#

“Nothing Really Matters” (Club 69 Radio Mix) +

“Beautiful Stranger” (Calderone Radio Mix)

“American Pie” (Richard ‘Humpty’ Vission Radio Mix)

“Music” (Deep Dish Dot Com Radio Edit)

“Don’t Tell Me” (Thunderpuss Video Remix) +#

“What It Feels Like For A Girl” (Above And Beyond Club Radio Edit)

“Impressive Instant” (Peter Rauhofer’s Universal Radio Mixshow Mix) +#

“Die Another Day” (Deepsky Radio Edit) +#

“American Life” (Felix Da Housecat’s Devin Dazzle Edit) *+

“Hollywood” (Calderone & Quayle Edit) +#

“Me Against The Music” (Peter Rauhofer Radio Mix) + – Britney Spears feat. Madonna

“Nothing Fails” (Tracy Young’s Underground Radio Edit) *+

“Love Profusion” (Ralph Rosario House Vocal Edit) +#

“Hung Up” (SDP Extended Vocal Edit)

“Sorry” (PSB Maxi Mix Edit) +#

“Get Together” (Jacques Lu Cont Vocal Edit) +

“Jump” (Axwell Remix Edit)

“4 Minutes” (Bob Sinclar Space Funk Edit) + – feat. Justin Timberlake & Timbaland

“Give It 2 Me” (Eddie Amador Club 5 Edit) +#

“Celebration” (Benny Benassi Remix Edit)

“Give Me All Your Luvin’” (Party Rock Remix) – feat. LMFAO & Nicki Minaj

“Girl Gone Wild” (Avicii’s UMF Mix)

“Turn Up The Radio” (Offer Nissim Remix Edit) *+#

“Living For Love” (Offer Nissim Promo Mix) *+

“Ghosttown” (Dirty Pop Intro Remix)

“Bitch I’m Madonna” (Sander Kleinenberg Video Edit) +# – feat. Nicki Minaj

“Medellín” (Offer Nissim Madame X In The Sphinx Mix) – Madonna and Maluma

“I Rise” (Tracy Young’s Pride Intro Radio Remix)

“Crave” (Tracy Young Dangerous Remix) – feat. Swae Lee

“I Don’t Search I Find” (Honey Dijon Radio Mix)



* inédita

+ disponible por primera vez en edición digital

# disponible por primera vez en edición comercial