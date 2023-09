Manic Street Preachers: 25 años de ‘This Is My Truth Tell Me Yours’

Un 14 de septiembre de 1998 llegaba This Is My Truth Tell Me Yours (Sony Music), quinto disco de estudio de Manic Street Preachers. Todo un hito para la banda galesa, que venía de vivir uno de los picos de su carrera con el exitoso Everything Must Go (1996) y lograba superarlo en ventas y repercusión.

Con el disco llegó un punto de inflexión en su evolución artística y lírica. Con un enfoque maduro y reflexivo, las canciones que componen este álbum abordan cuestiones de identidad, política, historia y autenticidad de una manera que resuena aún hoy, 25 años después de su concepción. El gran mérito de los Manics fue alcanzar un tono más introspectivo y melódico en comparación con sus trabajos anteriores y a la vez, tener una gran acogida. Melodía y compromiso casaban a la perfección, con una canción bandera como «If You Tolerate This Your Children Will Be Next», poderosa reflexión sobre la resistencia y la lucha contra la opresión, inspirada en el papel de las Brigadas internacionales que fueron a luchar contra el fascismo en la Guerra Civil española, además de en el libro Homenaje a Cataluña de George Orwell y el himno antibelicista de The Clash «Spanish Bombs».

Este fue también el primer disco que fue obra exclusiva del trío James Dean Bradfield, Nicky Wire y Sean Moore. El principal letrista y guitarrista rítmico de la banda, Richey James Edwards, había desaparecido en enero de 1995, justo antes de una gira promocional por los Estados Unidos en apoyo de The Holy Bible (1994). Las letras restantes de las canciones de Edwards habían llegado a Everything Must Go (1996). This Is My Truth Tell Me Yours fue el primer disco escrito exclusivamente por Nick Wire.

El britpop, ya finiquitado por entonces, había ayudado a que esta banda de antiguos punks de Blackwood ganase en popularidad siendo una especie de contrapunto intelectual ante totems como Oasis. Ellos tenían otras armas, canciones de sonido pulido y una instrumentación cuidadosamente dispuesta que realzaba la emotividad de las letras y permitía que la voz de James Dean Bradfield brillara con claridad. La producción de este álbum a cargo de Mike Hedges (The Cure) y Dave Eringa, es otro elemento que contribuye a su trascendencia y lo convierte en una obra que trascendió las etiquetas y las modas. No se adhirió a los clichés de la época, sino que ofreció algo más profundo y duradero. Esto se debe en gran parte a la capacidad de los Manics para abordar temas universales.

«The Everlasting» abría el álbum con una introducción orquestal majestuosa, estableciendo un tono melancólico y reflexivo que lo convertían en un himno de combustión lenta. Las letras exploran la naturaleza efímera de la vida y el deseo de encontrar un significado eterno en un mundo cambiante. Uno de los temas recurrentes en el álbum es la exploración de la identidad individual y colectiva. Mientras que «You Stole the Sun from My Heart» cuestiona el sentido de la existencia en un mundo cada vez más cínico. Estas letras reflejan el anhelo de autenticidad y significado en la sociedad contemporánea, temas que resuenan aún con fuerza y que iban mucho más allá de la trivialidad de los grupos de la época.

«If You Tolerate This Your Children Will Be Next» no era el único tema comprometido. «Ready for Drowning«, sugiere una mirada crítica a la historia y la política, y en la oscura «My Little Empire«, la banda se sumerge en la alienación y la búsqueda de identidad en un mundo en constante cambio.

La historia ha hecho justicia con un trabajo cuya conexión emocional que derrocha es innegable, combinando mensaje y épica a partes iguales. Hoy queríamos recordarlo y reivindicarlo, e invitarte a que vuelvas a escuchar en su versión normal o en esa versión ampliada del disco editada en 2018, coincidiendo con su 20 aniversario.

Escucha ‘This Is My Truth Tell Me Yours’ de Manic Street Preachers

Escucha ‘This Is My Truth Tell Me Yours (Collectors Edition)’ de Manic Street Preachers