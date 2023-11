Manuel Cabezalí, producciones 2022 en ‘Bienvenido a los 90’

Como cada año recibimos a Manuel Cabezalí (Havalina) para hablar de la gira de presentación de ‘Maquinaria’ y de las producciones en las que ha participado y que han visto la luz en 2023.

Suenan:

01. Havalina – Deconstrucción

02. Havalina – Salmo Destrucción

03. Coego – Nos van a ver volver

04. Sex Sodio Sullivan – Ham

05. Sex Sodio Sullivan – Bólido de Cheliábinsk

06. Elem – Catarsis

07. Second – El contorno de tus miedos

08. Jandry Palms – You’re Not Ready For My Love

09. Messura – Frágil

10. Antiplancton – Lenguas Muertas