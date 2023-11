‘Meu Amore’ nuevo sencillo de Sen Senra

Sen Senra ha publicado este año el disco PO2054AZ (Vol.I) (Sonido Muchacho / Universal). Hace algunas semanas sorprendía adelantando «Mis Amigos Opinan Lo Mismo», un brillante outro que cierra el primer volumen de su reciente creación, al mismo tiempo que actúa como un puente hacia el intrincado universo sonoro que teje en preparación para el VOL. II de su proyecto.

Tras «Llorando x 1» y «No Se Preocupe», llega una nueva canción del gallego. «Meu Amore», en la que abre su corazón y canta una carta de amor que bien puede estar dirigida a sus fans agradeciendo su apoyo incondicional. Sen Senra nos deja frases como, «tú me elegiste cuando no tenías razones» y «ahora que hay queso solo veo ratones». Con esta letra muestra su lado más sincero y sensible en la que nos enseña todo su amor por la gente que le apoya y que ha estado ahí desde el principio.

El videoclip de «Meu Amore» fue grabado en la reciente gira de Sen Senra por EEUU y México y en él podemos ver al artista disfrutando de distintas localizaciones, cambiando de la ciudad a la playa entre viajes en coche y avión. Una aventura que nos sumerge en la vida del artista mientras este está viajando.

Escucha ‘Meu Amore’ de Sen Senra