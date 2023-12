Marnie Stern – The Comeback Kid (Joyful Noise Recordings)

Más de diez años hemos tenido que esperar para que la norteamericana Marnie Stern saque material nuevo. Un tiempo que ha aprovechado para formar parte de la banda de Fred Armisen (actor de la conocida serie Portlandia junto a Carrie Brownstein) 8G Band que actúa en el programa Late Night With Seth Meyers de la NBC.

En este quinto disco en su haber Stern retoma su expeditivo rock propulsado por su manera tan singular de tocar la guitarra. Haciendo gala de una técnica refinadísima para aprovechar las posibilidades de su mástil, creando así turgentes melodías protopunk que sirven para alimentar maremotos sonoros incandescentes.

“I can’t keep on moving backwards” canta con pasión desatada en la pieza que abre este fenomenal The Comeback Kid (Joyful Noise Recordings, 2023) poniendo las cartas sobre la mesa. Lo de esta guitar-hero es adrenalina pura. A lo David Lee Roth empieza “Believing Is Seeing” con resonancias a sus amigas Steater-Kinney, de la misma forma que en “The Natural” hay una tal saturación de riffs y golpes de baquetas que consigue alzar un muro de sonido espasmódico.

Algo así como motorik mezclado con Deerhoof asoma en “Oh Are They” y es una virguería en su precisión; se atreve con una versión de Ennio Morricone de un tema de 1972 “Il Girotondo Della Note” en la que la compositora se desgañita para llegar a reproducir el coro de la original. Más postpunk al borde del colapso (” Til It’s Over” me recuerda a Fugazi), el martillo pilón de las baquetas de Jeremy Gara (asiduo de Arcade Fire) hace filigranas en la angulosa “Earth Eater”; los arpegios deconstruidos en forma de math-rock en “Get It Good”, y acabando este aquelarre rítmico con “One And The Same”, el tema en donde Stern se muestra más tierna y vulnerable. ¿Qué están aburridos? Pónganse este disco y verán lo que es bueno.

Escucha Marnie Stern – The Comeback Kid