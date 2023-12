Mejores documentales, libros, emergentes y otras cosas de 2023

Como cada año cuando llegan estas fechas, arrancamos en Muzikalia nuestro resumen especial de lo más destacado del año que acaba. Empezamos nuestro repaso a los mejores de 2023 por las películas / documentales musicales, los libros musicales y las bandas y artistas emergentes que hemos dado a conocer en nuestra sección 7 Minutos al Día. Finalmente, recordaremos a la gente del mundo de la música que se nos ha ido a lo largo del año. ¡Empezamos!

Mejores documentales y películas musicales de 2023

La importancia de llamarse Ernesto y la gilipollez de llamarse Eric (César Martínez Herrada)

Nacido en Granada, la única ciudad del mundo con nombre de explosivo. Con seis años su padre le encañonó con una pistola. Ni siquiera recuerda su nombre. Con diez ingresó en la Falange porque quería tocar el tambor. Sus mayores influencias musicales han sido la Semana Santa y su primera hostia, la que le dieron al nacer, quizás la más artística y la menos dolorosa. Se casó con dieciséis años. Poco más tarde empezó a consumir drogas para evadirse. Debería haber muerto antes de los treinta. Durante cuarenta años ha golpeado la batería como la vida le ha golpeado a él, con todas sus fuerzas.

ILEGALES 82 (Juan Moya)

Ilegales 82 es ágil y fresco y está lleno de momentos de humor en los que conoceremos las animadas y precarias peripecias de una banda que a pesar de las adversidades, logró abrirse paso y grabar un álbum que sigue siendo referencia obligada cuatro décadas después

Wham! (Chris Smith)

Fue en 1982 cuando los aún adolescentes George Michael y Andrew Ridgeley, se lanzaron a conquistar el mundo como WHAM!. Por primera vez, se narra la increíble historia de cómo, en tan solo cuatro años, dominaron las listas de éxitos de todo el mundo con canciones pop clásicas y atemporales. El documental ofrece un acceso sin precedentes a los archivos personales de ambos, que incluyen imágenes y entrevistas nunca antes vistas..

Mejores libros musicales de 2023

‘The Velvet Underground, etc. El grupo que pervirtió la música rock’ de Rafa Cervera (Libros Cúpula)

Este The Velvet Underground, etc. El grupo que pervirtió la música rock no solo indaga en esa capacidad única que les erigió como un faro de la contracultura y una voz disidente que resonaría en futuras generaciones, también es un excelente vehículo para entender cómo esa curiosa mezcla de talentos y personalidades alumbró ese discurso subversivo que contenía una amalgama única de arreglos experimentales, letras provocativas sobre desesperanza, alienación o desenfreno, y una estética transgresora que se extendía más allá de lo meramente musical.

1, 2, 3, 4. Los Beatles marcando el tiempo de Craig Brown (Contra)

1, 2, 3, 4. Los Beatles marcando el tiempo” (Contra, 23) es una auténtica fantasía para cualquier seguidor del grupo que, ahora sí (y quizá cuando ya parecía imposible que sucediera), encontrará una perspectiva diferente acerca de todo lo acontecido en torno a la eterna formación británica surgida en los sesenta.

‘Buen Pop, Mal Pop. Un inventario’ de Jarvis Cocker (Blackie Books)

Son muchos los ejemplos de mal y buen pop que muestran estas páginas en un intento maravilloso de hacer un conciso inventario de su vida de adolescente, y los pensamientos que le vienen a su memoria mientras escudriña entre los objetos que podemos ver en fotos. Estas páginas desprenden mucho amor por la música y por el fetichismo pop, aunque también va desgranando estimulantes reflexiones sobre si el pop puede ser subversivo.

Otros libros musicales destacados de 2023

Óscar Cabrera – En el satélite de Lagartija Nick. Conversaciones con Antonio Arias (Muzikalia)

Thom Yorke & Stanley Donwood – ¡El miedo acecha al territorio! (Sexto Piso)

Hijos del Brexit: Nueva escena musical en las islas británicas (Levanta Fuego)

Peter Guralnik – Último tren a Memphis / Amores que matan (Libros del Kultrum)

Steven Hyden – Esto no está pasando: El Kid A de Radiohead y el comienzo del siglo XXI (Liburuak)

José Manuel González – Música Intrusa (Redbook Ediciones)

Anabel Vélez / Moixonada – Rockeras de la A a la Z (Redbook Ediciones)

Jorge Decarlini – 20 canciones (Libros del K.O.)

Mark Lanegan – El diablo en coma (Contra)

Pete Hamill – Por Qué Importa Sinatra (Libros del Kultrum)

David Bowie – La historia detrás de sus 456 canciones (Blume)

Dick Porter – Viaje al centro de los Cramps (Liburuak)

Carlos Galilea – Conversaciones con Caetano Veloso (Blume)

Joseph O’Connor – Reyes Vagabundos (Impedimenta)

Nando Cruz – Macrofestivales: el agujero negro de la música (Península)

Sara Marus – Las chicas al frente. La verdadera historia de la revolución Riot Grrrl (Contra)

Borja Figuerola – Red Hot Chili Peppers (Contra)

Juan Sanguino – Apriétame más fuerte: el año que Mónica Naranjo desató a un millón de chonis, maricas y marujas (Lengua de Trapo)

Laura Piñero – Aquellos años accidentales. DRO, la discográfica independiente que lo cambió todo (Libros Cúpula)

Simon Halfon – Oasis – Supersonic. Las entrevistas autorizadas, completas y sin cortes (Libros Cúpula)

Daniel De Visé – B.B. King Rey del Blues, Ascensión y Reinado de Riley «Blues Boy» King (Libros del Kultrum)

Jorge Fonte – From me to you. The Beatles en Tenerife (Milenio)

Pere Pons Macías – Round Bout Tete: una mirada coral a la vida y obra de Tete Montoliu (Libros del Kultrum)

Antonio Orihuela – Cien Hogueras: flamencos, hippies y poetas en la Andalucía contracultural (Piedra Papel Libros)

Lester Bangs / John Morthland – Venas al Frente, Festines de Sangre y Mal Gusto (Libros del Kultrum)

Alberto Solá / Pablo Ferrer – Génesis: Escena clubber posbacalao en la Comunitat Valenciana 1996-2010 (Sargantana)

Rick Rubin – L’Acte Creatiu: Una Manera de Ser (Libros del Kultrum)

Ricardo Lezón – Lento y salvaje (Plaza y Janés)

Teresa Torres – El tren de la música. Recorriendo el Deep South (Redbook Ediciones)

Gregor Gall – La política punk rock de Joe Strummer (Liburuak)

VVAA – Malditos exiliados (Exile SH Magazine)

Lo Mejor de 7 Minutos en 2023



Nuestra sección 7 Minutos al Día se encarga de darte a conocer casi diariamente multitud de bandas y artistas emergentes o poco conocidos en nuestro país. En 2023 te hemos presentado más de 150 artistas y grupos en nuestra sección diaria, además de incluir cerca de 500 canciones, también de bandas y artistas emergentes, en nuestra PlayList Emergente que publicamos de manera semanal. Entre todos ellos hemos hecho una selección de 25 nombres nacionales y 20 internacionales que te presentamos a continuación.

Nacionales: (top 3)

Loma Baja

Veneziola

Grauwi + Marta Cascales

Nacionales: del 4 al 25

Selva Nua

Glymur

La Espera

The Violet Cluster

Rambalaya

The Death of Robert

The Rogers

Muyaio

Los Mejillones Tigre

Minor Planets

Hola Lis

Fer García

Bum Motion Club

Números Impares

Groove Nazar

Campito Fresa

The Ostriches

Pink Flamingos & The Cherry Lovers

NAW

Lusillón

Vosotras Veréis

Tangerine Flavour

Internacionales: (top 3)

Brigitte Calls Me Baby (Estados Unidos)

Blanco Teta (Argentina)

ADA ODA (Bélgica)

Internacionales: del 4 al 20

Theremyn4 (Perú)

The Beaches (Canadá)

Princess Thailand (Francia)

Joao Selva (Brasil)

Matalascallando (Perú)

Gabo Lora (República Dominicana)

Diego Freeman (México)

Windser (Estados Unidos)

Vudufa (Perú)

Sanken Rei (Perú)

NUNNE (México)

Hit la Rosa (Perú)

Cinthya Miranda (Perú)

Carmen Sea (Francia)

Iván Salo (Argentina)

Candela Fernández (Argentina)

Ophidium (México)

Se nos fueron en 2023

Sigue la sangría de figuras de la música popular, al menos de los que hemos conocido los más veteranos. Es ley de vida, y 2023 no podía ser menos. En nuestro país hemos perdido una artista mítica como María Jiménez, y también se nos han ido el gran compositor Pablo Herrero y Raquel Pascual (Fromheadtotoe). En el ámbito internacional tenemos que lamentar fallecimientos de gente muy veterana como Burt Bacharach, Tony Bennett, Huey «Piano» Smith, Wayne Shorter, April Stevens, Harry Belafonte, David Crosby, Sixto Rodríguez, Robbie Robertson, Toto Cutugno, Rudolph Isley, David Lindley, Barrett Strong, Gordon Lightfoot, Jeff Beck, Denny Laine o la maravillosa Tina Turner. La música brasileña se queda algo más huérfana con la desaparición de dos mitos: Rita Lee de Os Mutantes y Astrud Gilberto. No menos triste es para la música francesa el fallecimiento de una de sus grandes musas, aunque fuera británica: Jane Birkin. También nos hemos quedado sin Fred White, Robbie Bachman, Tom Verlaine (Television), Gary Rossington, Randy Meisner, Anita Pointer, Bernie Marsden, Dwight Twilley, Ryuichi Sakamoto, el ejecutivo Seymour Stein o Mark Stewart. Igualmente triste pero además más inesperado es cuando desaparecen artistas no tan mayores o incluso relativamente jóvenes, como ha sido este año el caso de Lisa Marie Presley, David Jude Jolicoeur (De la Soul), Jeremiah Green (Modest Mouse), Steve Mackey (Pulp), Andy Rourke (The Smiths), Sinéad O’Connor, Mars Williams (The Psychedelic Furs), Pete Garner (The Stone Roses), Geordie Walker (Killing Joke), Van Conner (Screaming Trees), Alan Rankine (The Associates), Steve Harwell (Smash Mouth) o, recientemente, el gran Shane MacGowan (The Pogues).

