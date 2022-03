Más detalles de lo nuevo de The Cure: ‘Songs of a Lost World’

Robert Smith da más datos del que será el nuevo disco de The Cure o realmente discos, porque como lleva avanzándonos durante los últimos años, serán dos álbumes junto a su banda, además de un tercero que firmará en solitario.

Smith habló con la revista británica NME después de recoger el premio a la Mejor Canción en el Reino Unido en los BandLab NME Awards 2022 por su colaboración con Chvrches “How Not To Drown” y después de ellos subió al escenario para interpretar la canción juntos en vivo por primera vez junto con una versión de “Just Like Heaven” de The Cure portando una guitarra en la que podría verse una bandera de Ucrania.

Después de llevar cerca de tres años hablando de los nuevos álbumes de The Cure confirmó que “He estado trabajando en dos álbumes Cure, y uno de ellos está terminado. Desafortunadamente, es el segundo el que está terminado. [Por otro lado] tengo que hacer cuatro voces para el primero. Hay 10 canciones en cada álbum. Vamos a mezclar el próximo mes, el 1 de abril, así que me quedan tres semanas”. Igualmente adelantó su título: “Sé cómo se llama, se llama ‘Songs Of The Lost World’. Tiene ilustraciones, tiene un orden de ejecución, ¡ya casi está listo! Vamos muy lentos debido al retraso en la fabricación del vinilo, pero podría llegar en septiembre. Preferiría que simplemente saliera ya. No puedo soportar la espera”.

Cuando se le preguntó sobre el sonido de los próximos discos, Smith reveló: “Bueno, el primer álbum de The Cure es de un pesimismo implacable. Es la cosa más fatal que hemos hecho. El segundo es optimista, y mi [disco en solitario] no saldrá hasta el próximo año.

Tengo que seguir revisándolo. Es algo que he querido hacer durante tantos años. Me doy cuenta de que solo tengo una oportunidad de hacerlo, así que ahora comencé a agregar instrumentos reales e instrumentos acústicos, mientras que esta vez hace dos años era literalmente solo retroalimentación, pero me he desencantado un poco con eso. Lo había escuchado como tres veces y creo que es basura”.

Escucha a Chvurches y Robert Smith en ‘How Not To Drown’ y ‘Just Like Heaven’