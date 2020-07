Matt Berninger (The National) publica el segundo adelanto de su debut

El frontman de los aclamados The National, Matt Berninger, publica “Distant Axis”, segundo adelanto de Serpentine Prison, su álbum debut en solitario que verá la luz el 2 de octubre a través de Caroline International y Book Records (sello creado por el propio Berninger y Booker T. Jones, quien también produce el disco, en colaboración con Concord Records).

Sobre la canción, Berninger cuenta que escribió la canción junto a Walter Martin de The Walkmen. “Conocí a Walter Martin hace quince años cuando The National teloneó a The Walkmen en una gira por clubs de mierda en el sudeste estadounidense. En esa gira aprendí mucho sobre cómo estar en una banda sin arruinar tu vida. También aprendí mucho sobre Florida, Tennessee y Georgia. Walt y yo seguimos siendo amigos y hace tres años comenzamos a compartir ideas. ‘Distant Axis’ comenzó a partir de un borrador que Walt me envió llamado ‘Savannah’. Creo que trata de perder el contacto con alguien o algo que alguna vez pensaste que estaría allí para siempre”.

El lanzamiento de “Distant Axis” viene acompañado de un videoclip que ha sido dirigido por el hermano de Matt, Tom Berninger, y Chris Sgroi, quienes también estuvieron en la dirección del videoclip de “Serpentine Prison”, primer adelanto del álbum.

El álbum ha contado con las colaboraciones de un buen puñado de artistas notables: Matt Barrick (The Walkmen), Andrew Bird, Mike Brewer, Hayden Desser, Scott Devendorf (The National), Gail Ann Dorsey (David Bowie, Lenny Kravitz), Booker T. Jones, Teddy Jones, Brent Knopf (El VY, Menomena), Ben Lanz (The National, Beirut), Walter Martin (The Walkmen), Sean O’Brien, Mickey Raphael (Willie Nelson, Bob Dylan) y Harrison Whitford (Phoebe Bridgers).

Además de sus deberes con The National (ganadores del Grammy al mejor álbum de música alternativa en 2017 con Sleep Well Beast), Berninger también ha colaborado con Brent Knopf bajo el apodo de EL VY, lo que dio lugar al álbum de 2015 Return To The Moon. En 2019, el artista americano apareció en Between Two Ferns: The Movie y se unió a Phoebe Bridgers para contribuir a la banda sonora de la película con la canción “Walking On A String”.