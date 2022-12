Con una precisión casi matemática, Dale Crover aporrea una inquietante percusión y abre el enésimo elepé de Melvins (vigesimosexto álbum, si no me salen mal las cuentas) antes de adentrarse en ese ritmo pesado y lento, entre su sustrato más stoner y su percepción más sludge, ambas marcas de la casa. Podría definirse así, en ese tema inicial (“Mr. Dog is Totally Right”), la idea conceptual de este nuevo lanzamiento que acredita la verdad sobre una de las bandas más prolíficas de la escena del rock y que, sin embargo, no deja caer ni un ápice la voluntad de seguir con su calidad habitual.

Uno no sabe si debe perderse entre los riffs del genio loco de Buzz Osborne, seguir esa precisión cuasi math rock de Crover o rendirse al bajo de Steven Shane McDonald, que, aunque casi recién llegado, sigue con la tradición de enormes bajistas que atesora la banda. Aunque para qué elegir si podemos tener todo.

El caos controlado de los de Washington tiene también en este Bad Moon Rising ese reflejo constante en la particular concepción del rasgado y la suciedad del óxido, de las notas pesadas de sus propuestas, elevadas por las partes vocales (“Never Say You’re Sorry” y “Hammering”), aunque a veces se pierda algo en sus devaneos menos enmarañados (“My Discomfort is Radiant”) y algo más rápidos y contundentes (“It Wont’t Or It Might”).

Para el final de estos poco más de cuarenta minutos en seis temas, aflora algo de esa locura a la que nos tienen acostumbrados en esa explosión de absolutamente todo que es ”The Receiver and the Empire State”, veloz, afilado e intenso final para demostrar que el estado de forma de estos gigantes no es un estado, sino más bien una constante.

