Menos de un mes para la gira de Teenage Bottlerocket

Los estadounidenses punk poperos Teenage Bottlerocket preparan una gira por nuestro país de ocho citas. No nos visitan desde el 2018 pero seguro que muchos de sus seguidores recuerdan su incendiaria última gira. Desde entonces les ha dado tiempo a sacar hasta dos discos; Stay Rad y Sick Sesh (ambos en Fat Wreck Chords) en los que, no nos engañemos, no hay muchas sorpresas, pero ¿quién las quiere? son los Teenage Bottlerocket; trallazos melódicos, odas a los Ramones y conciertos cortos en los que todo explota.

La promotora HFMN CREW vuelva a marcar un gol al traerlos y no hay que perdérselos.

Las fechas son las siguientes:

15 de febrero de 2023 – Oviedo – Gong Galaxy Club.

16 de febrero de 2023 – Donostia – San Sebastián, Dabadaba.

17 de febrero de 2023 – Alsasua – Altsasuko Gaztetxea.

18 de febrero de 2023 – Girona – Sala La Mirona (Ferrish Fest).

19 de febrero de 2023 – Barcelona – Razzmatazz 3.

20 de febrero de 2023 – Valencia – Loco Club.

21 de febrero de 2023 – Madrid – Wurlitzer Ballroom.

22 de febrero de 2023 – Zaragoza – Sala Z.

