Como cada miércoles, aquí estamos fieles a nuestra cita con la PlayList Emergente de la Semana. Una sección semanal en la que os presentamos siete canciones escogidas a partir de las muchísimas propuestas que llegan cada día a nuestra redacción, siempre eligiendo aquellas remitidas por nuevas bandas y artistas emergentes, o al menos que buscan una mayor difusión para su música. Hoy en nuestra PlayList Emergente os recomendamos siete canciones de Laura Capdevila, Nickzzy, Naw, Los Mejillones Tigre, The Son of Wood, María Escarmiento y Caricias.

Laura Capdevila – Cara a cara

La cantante y compositora Laura Capdevila estrenó hace unos días el videoclip de «Cara a cara». Se trata de la segunda canción que formará parte de su primer proyecto personal, el EP Microcosmos, que verá la luz el próximo mes de febrero. Un EP con una sonoridad especial que tratará temas profundamente humanos, como el amor, la necesidad de cambio o la intuición de forma poética y metafórica.

Nickzzy – Bloque

Nickzzy es un artista dominicano, aunque crecido en Barakaldo, de solo 19 años. El próximo 9 de febrero publicará su primer álbum, Ahora No Lloro. «Bloque» es el primer single que lanza en 2023. Una canción en la que el autor nos introduce en el imaginario de la vida de la artista, viviendo un momento dulce de su carrera, disfrutando de la oportunidad de profesionalizar su música.

Naw – Miénteme

Naw es un grupo jiennense formado en 2018 que, tras el parón de la pandemia, ha vivido diferentes cambios en su formación. Ahora queda integrada por Toñi Pérez como vocalista, los hermanos Carlos «Dalton» Ortega a la guitarra solista y voces y Rafa «Dalton» Ortega también a la guitarra, Raúl a la batería y Álex al bajo. En breve publicarán el EP Tirando Piedras Al Mar, del que hace unas semanas nos adelantaron este tema titulado «Miénteme».

Los Mejillones Tigre – Radiación

Los Mejillones Tigre llegan también desde Jaén con una excitante combinación de cumbia, psicodelia y rock and roll. En pocos días publicarán su segundo disco, Fuego (Boomerang Discos), en el que podremos encontrar sonidos variados pero todos igualmente estimulantes. En este sencillo de anticipo, «Radiación», nos muestran su faceta más garage con ecos de The Seeds o incluso de The Kinks.

The Son of Wood – Raíces

The Son of Wood, a pesar de su juventud, han publicado en los últimos 5 años un EP (Grita, 2017) y un LP (Náufragos, 2019). Su nuevo trabajo, Asfalto y Cereal, está previsto para la próxima primavera. En su último sencillo de anticipo, «Raíces», comparten recuerdos de su infancia, tactos, aromas, visiones y sensaciones que se abren paso en una canción que, además de a la nostalgia, invita al baile.

María Escarmiento – Mejores que ayer

De María Escarmiento ya te hablamos hace algo más de dos años con motivo del lanzamiento de su primer EP, Sintiéndolo Mucho. Alguno de sus sencillos posteriores también ha pasado por nuestra lista de canciones de la semana. Hoy en nuestra PlayList Emergente os mostramos su nueva canción, «Mejores que ayer», adelanto de su primer LP, Cosas de Brujas, que saldrá en febrero.

Caricias – Quimera

Caricias es una banda barcelonesa que a finales del pasado año publicó su primer disco largo, Petricor, con el nuevo sello Cápsula Records. Su primer sencillo, «Quimera», muestra sus preferencias por el reverb, el sonido de bandas como Triángulo de Amor Bizarro o Dinosaur Jr. y los efectos oníricos. El vídeo de «Quimera», con el que cerramos por hoy nuestra PlayList Emergente, forma parte de Capsula Records Live Sessions, una serie de grabaciones en directo de las bandas del sello que poco a poco irán mostrando en su canal de YouTube.