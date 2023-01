Trivium y Heaven Shall Burn de gira conjunta por España

Los nortemericanos Trivium y los alemanes Heaven Shall Burn realizarán una gira conjunta por nuestro país, según palabras de la propia promotora Route Resurrection, los dos son cabezas de cartel para la gira.

Ambas bandas, muy bien posicionadas en el mundo del metalcore y el thrash metal, aunque separadas en la distancia, mantienen lazos de unión desde hace muchos años. Por una parte, los de Orlando están celebrando su 20 aniversario presentando sus dos últimos trabajos: What The Dead Men Say y In The Court of the Dragon, ambos en la discográfica Roadrunner Records. En la parte europea, los alemanes han tenido un descanso sin girar ni grabar y ahora retoman los directos para tocar su último trabajo Of Truht and Sacrifice (2020 Century Media Records).

Las fechas son las siguientes:

3 de febrero de 2023 – Bilbao – Santana 27.

5 de febrero de 2023 – Madrid – La Riviera.

7 de febrero de 2023 – Barcelona – Razzmatazz 1.

Puedes adquirir las entradas aquí.