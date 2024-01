MGMT comparte un tercer avance, ‘Nothing To Declare’

El próximo 23 de febrero se edita Loss Of Life (uno de los discos más esperados de 2024), diez nuevas canciones de MGMT grabadas con la producción de Patrick Wimberly (Beyoncé, Lil Yachty) y su habitual colaborador Dave Fridmann (The Flaming Lips, Spoon), quien mezcló el álbum al igual que lo hiciera con sus últimos cuatro trabajos.

La banda de Andrew VanWyngarden y Ben Goldwasser dará continuidad a su exitoso Little Dark Age de 2018 con un trabajo del que ya hemos oído «Mother Nature» y «Bubblegum Dog», y del qu ahoea comparten el silenciosamente contemplativo y cinematográfico tema “Nothing To Declare”.

La canción está acompañada de un vídeo dirigido por Joey Frank (“Me & Michael”) y protagonizado por Inga Petry, una estudiante de la Universidad de Pittsburgh donde estudia filosofía y pre-derecho que utiliza su creciente plataforma de redes sociales para difundir Sensibilización para la comunidad de discapacitados. En el vídeo, la cámara sigue a Petry, que nació con aplasia de las extremidades superiores, mientras recorre París y finalmente termina en la icónica escultura de la Venus de Milo en el Louvre.

El director Joey Frank descubrió a Petry a través de su TikTok, que utiliza para compartir con otros la forma en que vive su vida a pesar de las diferencias y dificultades que enfrenta, con la intención de aprender de las diferencias de los demás.

Frank habló sobre el concepto del video y dijo: “Cuando vi a Inga por primera vez en TikTok, la imaginé como la estrella de una película extranjera. Cierto tipo de cine independiente europeo de los años 90, tipificado por los hermanos Dardenne, siempre sigue esencialmente a un ser humano que navega por la vida. Inga ha estado sin brazos toda su vida, lo que le da un tipo diferente de vulnerabilidad a la simple narrativa de una joven dueña de sí misma que viaja de Pittsburgh a París. En la vida real, Inga se publica en línea de una manera muy sincera en TikTok, pero el video musical de MGMT ‘Nothing to Declare’ juega con la estética del cine independiente para permitir a la audiencia un tipo diferente de espacio ficticio emocional con Inga como ingenua”.

Inga Petry agregó: “Cuando Joey se me acercó por primera vez para hacer este proyecto, fue el paralelismo en su visión lo que primero me atrajo. Escuchamos ‘Nothing To Declare’ mientras me explicaba el concepto del vídeo y yo fue recibido con la yuxtaposición de belleza y melancolía. Habiendo crecido sin brazos, me han observado toda mi vida. En algunos aspectos, la Venus de Milo siempre me ha parecido análoga a mi vida, y específicamente al personaje que interpreto en esta película. Es adorada, respetada y casi constantemente rodeada de gente y, sin embargo, está sola y se desconoce su pasado. Siempre ha habido preguntas sobre sus brazos y ella nunca ha tenido que responder ni demostrar su valía. Desde mi punto de vista, ella no tiene nada que declarar. Interpretar a este personaje que es diferente, y no sólo porque no tiene brazos, sino por la forma en que maneja la diferencia y aún se alimenta de una nueva curiosidad, fue una experiencia realmente hermosa”.

Escucha ‘Nothing To Declare’ de MGMT

Foto MGMT: Jonah Freeman