BODEGA tendrán nuevo disco en abril

La banda neoyorkina de post-punk BODEGA (que estarán en la próxima edición de Tomavistas), ficha por Chrysalis para editar el que será su tercer álbum, Our Brand Could Be Yr Life, que saldrá el 12 de abril. El disco es un ‘remake’ completo del único LP de la antigua banda de Ben y Nikki, BODEGA BAY, que fue un álbum autoeditado de 33 pistas de 2015.

Abordaron este proyecto como si un director pudiera «rehacer» una de sus viejas películas, lo que significaba escribir una serie de canciones nuevas y desarrollar viejas ideas en nuevas direcciones. Es un álbum conceptual sobre la mentalidad corporativa actual del rock underground/indie, donde la banda simultáneamente profana y celebra cierto cañón del indie rock, con la esperanza de redimir su «caída en desgracia» como misioneros tontos que heredaron una tradición formal manchada que necesita cambiar para volver a tener sentido.

La banda también comparte «Tarkovski», su primer sencillo del que Ben Hozie comenta: «‘Tarkovski’ es un juego de palabras con el famoso director ruso y el esquí; me enamoró su libro “Sculpting in Time”, pero descubrí que muchas de las reglas y pautas que profesaba para el cine se rompían con sus propias prácticas cinematográficas. La teoría nunca llega a entenderse. «Hacer lo que quieres y aplicar la teoría a la práctica caótica de la creación artística (aunque sigue siendo útil y esencial) es como esquiar por una pendiente salvaje».

El nuevo sencillo va acompañado de un vídeo dirigido por Luca Balser y protagonizado por la madre de Nikki. Cita la secuencia culminante de llevar una vela en el largometraje de Tarkovsky de 1983, ‘Nostalghia’, pero rápidamente se desvía de tomas largas estudiadas hacia una moda pop contundente: la teoría nunca llega a lo que realmente quieres.

Escucha ‘Tarkovski’ de BODEGA

Foto BODEGA: Pooneh Ghana