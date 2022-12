Michael Stipe de R.E.M. tendrá su primer disco en solitario en 2023

El que fuera cantante de los recordados R.E.M. (consulta nuestro reciente especial), Michael Stipe, confirmó que estaba trabajando en su primer álbum en solitario y esperaba lanzarlo en 2023. Lanzó su primer sencillo, «Your Capricious Soul«, en 2019 y lo siguió con «Future if Future» a principios de este año.

En una entrevista reciente con Departures, describió su intención con el próximo álbum, señalando: «Estoy colaborando con un montón de músicos diferentes y, si tengo mi manera -que creo que la tendré porque lo estoy pagando-, cada una de esas canciones será muy diferente».

Añadió: «No tengo manager. No tengo sello. Por primera vez en mi vida adulta, no tengo contrato con nadie excepto conmigo mismo. Así que puedo hacer lo que quiera». Prediciendo que el álbum «debería quedar listo el próximo año», dijo: «Habrá una representación visual para cada una de las canciones… Espero construirlo lentamente».

Cuando se le preguntó si alguna vez había considerado dejar la música, Stipe dijo: «Cuando la banda se disolvió, no podía imaginar seguir con la música y pasaron cinco años antes de que pudiera volver a la idea». Regresó en 2018 con una colaboración con el dúo de electroclash Fischerspooner en su álbum, Sir. «Sigo sorprendido de lo bueno que era el material con el que trabajamos en ese disco», dijo. «Y estableció una relación de trabajo a largo plazo conmigo y el productor Andy LeMaster, lo cual es realmente importante».

Michael Stipe también dijo que el 2023 lanzaría un nuevo libro, una exposición de arte y un proyecto que involucraba trabajar con «muchos bailarines». «Estoy haciendo algo que me da completo miedo y no estoy seguro de que sea capaz», señaló. «De hecho, sé que soy incapaz, pero he empezado a pintar».

