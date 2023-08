Miles Kane – One Man Band (Modern Sky UK)

Pasan los años, Miles Kane sigue acumulando discos, y cada vez pesa más un debut como Colour Of The Trap (Columbia Records, 2011) y la deriva que siguió en su continuación. El músico de Birkenhead lleva desde entonces acumulando correctas composiciones en las que vuelve recurrentemente a los tics más obvios del pop británico ( The Jam, Elvis Costello, The Beatles o The Kinks), sin que haya ninguna noticia relevante que llevarnos a la boca.

Lejos de aquella frescura inicial, por no hablar de su aventura con Alex Turner en The Last Shadow Puppets en la que se juega en otra división, continúa en búsqueda de una trascendencia que de momento se le niega. One Man Band (2023) mantiene el nivel de Change The Show (BMG, 2022) o Coup de Grace (2018), basculando entre explosiones de euforia contagiosa y momentos introspectivos, creando contrastes que mantienen el tipo durante todo el conjunto.

Kane opta por un sonido indie rock más directo y sesentero con coros desatados y riffs chispeantes, alejándose del soul y las experimentaciones previas con piano y metales, sorprendiendo en canciones como el single resultón «Troubled Son», una «The Best Is Yet To Come» donde un bajo vibrante se entrelaza con su poderosa voz, la propia «One Man Band» o la sucia y pegajosa «Never Taking Me Alive». También brilla en la alegre «Doubles», el tono glam a lo Marc Bolan de «Heartbreaks (The New Sensation)», la melódica «Baggio» o el contraste que logran «Ransom» y «Scared of Love», contrapunto a un conjunto tan refrescante y entretenido, como olvidable.

