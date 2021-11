Miles Kane estrena single acompañado de Corinne Bailey Rae

Miles Kane anunciaba hace pocas fechas la publicación de su cuarto trabajo y continuación de Coup de Grace (2018), un disco llamado Change The Show que se publicará el 21 de enero de 2022 a través de BMG.

En su nuevo sencillo”Nothing’s Ever Gonna Be Good Enough”, se asocia con Corinne Bailey Rae. Según comenta el artista británico: “Trata de ese sentimiento de dar todo lo que tienes a alguien, pero sientiendo que nunca recuperas la misma energía. Y cómo a veces, cuanto más te esfuerzas por alcanzarlo, más lejos se va”. Quería un ambiente de Ike y Tina, no un invitado gratuito. Desafortunadamente, tuvimos que grabarlo de forma remota, pero estoy seguro de que lo presentaremos juntos en el escenario “. Me encanta esta canción y no puedo sacármela de la cabeza. Estoy muy contenta de estar en esto con mi querido amigo Miles”, añade Corrine.

Escucha ‘Nothing’s Ever Gonna Be Good Enough (feat. Corinne Bailey Rae)’ de Miles Kane

Estas serán las canciones de ‘Change The Show’ de Miles Kane

1. Tears Are Falling

2. Don’t Let It Get You Down

3. Nothing’s Ever Gonna Be Good Enough (Feat. Corinne Bailey Rae)

4. See Ya When I See Ya

5. Never Get Tired of Dancing

6. Tell Me What You’re Feeling

7. Coming of Age

8. Change the Show

9. Constantly

10. Caroline

11. Adios Ta-ra Ta-ra