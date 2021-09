Miles Kane le da al soul en “Caroline”, su nuevo single

Miles Kane anunciaba hace pocas fechas la publicación de su cuarto trabajo y continuación de Coup de Grace (2018), un disco llamado Change The Show que se publicará el 21 de enero de 2022 a través de BMG.

Miles Kane comenta: “Este álbum nació de un intenso período de autorreflexión; teniendo todo este tiempo inesperado en mis manos. Escribí canciones sobre altibajos, sueños, verdaderos amigos y sentimientos profundos. ¡Aprendí a dejar que el futuro se desarrolle por sí solo, mientras me mantengo fiel a mí mismo y eso me ha llevado a lo que me parece un álbum realmente edificante!”.

Tras la contagiosa “Don’t Let It Get You Down” llega un nuevo single, “Caroline”, producida por Oscar Robertson y David Bardon, tema repleto de vientos con inspiración Motown, hecho para la pista de baile. ““Caroline” es una canción sobre acercarse a alguien para decirle que es especial y amado” – comenta Kane sobre el nuevo single. “Es muy importante comunicarnos tanto en los buenos como en los malos momentos, incluso cuando es duro hacerlo“.

Escucha ‘Caroline’ de Miles Kane