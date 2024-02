Tindersticks presentarán su nuevo disco en España en noviembre

Tindersticks celebraban a principios de 2022 sus 30 años de carrera con una compilación llamada Past Imperfect: The Best of Tindersticks ’92-’21’ (City Slang) que llegaba tras su última obra, Distractions (2021).

La banda británica ha forjado caminos propios sin obstáculos durante ese tiempo, reacios a las tendencias en sus oscuras y profundas exploraciones del corazón.

Este año llegará un nuevo disco, del que de momento desconocemos su título y su fecha de publicación, aunque hace unos días vio la luz una de las canciones que formarán parte de ese próximo álbum. Se titula “Falling, The Light” y ha estado disponible como descarga gratuita una semana a partir del 14 de febrero.

Lo que sí tenemos es nueva fecha para disfrutarles en nuestro país tras su paso por España a principios de 2023. Actuarán el 4 de noviembre en Madrid (Teatro Coliseum) y dos días más tarde, el 6, en Barcelona (Palau de la Música, dentro del Banco Mediolanum Festival Mil.lenni).

Sobre su nuevo disco comentan: “todas las canciones han seguido su propio camino para ser acabadas y encontrar su lugar en el álbum. ‘Falling, The Light’ empezó su vida con Dan al piano (en referencia al pianista de la formación, Dan McKinna), pero eso fue solo el comienzo de su viaje musical. Poco a poco encontró su sonido y equilibrio de una manera extraña y hermosa. Las palabras fueron escritas rápidamente en un tren Southeastern durante una visita de regreso a Londres, con todos los recuerdos que guarda esa ciudad. Si bien gran parte del álbum es agitada y lucha por hacerse entender, ‘Falling, The Light’ es un rincón tranquilo de algún tipo de consuelo y calma”.

Toma nota de las fechas de Tindersticks

4 nov 2024 · MADRID · Teatro Coliseum – Entradas

6 nov 2024 · BARCELONA · Palau de la Música (Banco Mediolanum Festival Mil.lenni) – Entradas