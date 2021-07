Mudhoney anuncian gira por nuestro país

Mudhoney está considerada la banda que puso los cimientos resistentes del grunge, la que dio el disparo de salida oficial, abrió aquella espita y colocó los primeros ladrillos. Pongamos que hablamos de 1988 y de su single “Touch Me, I’m Sick” y su EP “Superfuzz Bigmuff”, grandes inspiraciones para aquel sonido sucio y distorsionado que, a su rebufo y bautizado como grunge, sumó a la causa a bandas como Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden, Alice In Chains, Stone Temple Pilots

Mudhoney lanzan hoy la edición 30 aniversario de su disco Every Good Boy Deserves Fudge. Esta publicación expandida incluye el álbum original al completo, además de un LP bonus de 15 temas y de un CD con material adicional, con 7 canciones nunca publicadas. El álbum también incluye algunas notas del biógrafo de Mudhoney y periodista de MOJO Keith Cameron, que publicó Mudhoney: The Sound and the Fury from Seattle, además de nuevas imágenes de portada, fotos de archivo del grupo y un póster a todo color. La primera tirada del LP será impresa en color.

La banda estadounidense nos visitará en septiembre de 2022, pasando por cuatro ciudades: el 15 septiembre, Barcelona (Razzmatazz); el 16, Benidorm (Visor Fest); el 17, Sevilla, (Alhambra Monkey Weekend); y el 18, Madrid (Mon Live). Será una gira en la que repasarán toda su carrera, con la intención de hacerlo desde un prisma sonoro muy agresivo y punk. Las entradas ya adquiridas para sus conciertos de Barcelona y Madrid de su aplazado tour de septiembre de 2021 siguen siendo válidas para las actuaciones que darán en ambas ciudades el próximo año.